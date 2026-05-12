Messi có tên trong danh sách sơ bộ tuyển Argentina dự World Cup 2026

Kể từ sau vinh quang tại Qatar năm 2022, tương lai của Messi ở cấp độ đội tuyển quốc gia luôn là dấu hỏi lớn. Bản thân siêu sao này từng chia sẻ vào năm 2025 rằng anh không muốn trở thành "gánh nặng" cho đội bóng nếu không đảm bảo được thể trạng tốt nhất.

Tuy nhiên, sự góp mặt trong danh sách 55 cái tên vừa được công bố cho thấy khát khao chinh phục của chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn chưa dừng lại.

Chấm dứt đồn đoán việc Lionel Messi tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Được biết, bản danh sách này là kết quả của sự thống nhất giữa HLV trưởng Lionel Scaloni và các thành viên cốt cán của đội bóng. Dù chưa có phát biểu chính thức, nhưng việc có tên trong danh sách sơ bộ đồng nghĩa với việc Messi đã sẵn sàng dẫn dắt Argentina bảo vệ ngai vàng.

Nếu không có biến số về chấn thương, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những bước chạy của Messi tại World Cup 2026.

Bên cạnh niềm vui khi có sự xuất hiện của Messi, danh sách của Argentina cũng gây sốc khi loại bỏ Paulo Dybala. Tiền đạo của AS Roma vốn là một trong những người hùng thực hiện thành công quả đá luân lưu trong trận chung kết World Cup 2022. Việc Dybala bị gạch tên cho thấy sự khốc liệt trong việc lựa chọn nhân sự của HLV Scaloni khi ông đặt niềm tin vào những phương án mới.

Đội tuyển Argentina đang cho thấy một lộ trình chuyển giao bài bản. Bên cạnh dàn cựu binh dày dạn trận mạc như Otamendi, Acuna, Tagliafico hay Paredes, HLV Scaloni đã trao cơ hội cho hàng loạt tài năng trẻ đang thăng hoa tại châu Âu và giải nội địa như Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono và Claudio Echeverri.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm bản lĩnh của lứa đàn anh và khát khao của thế hệ tương lai được kỳ vọng sẽ giúp Argentina duy trì vị thế thống trị. World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè này, và sự hiện diện của Lionel Messi chắc chắn sẽ biến giải đấu trở thành tâm điểm của cả hành tinh.