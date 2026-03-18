Tuyển Iran ra điều kiện để tham dự World Cup, FIFA từ chối

Khả năng tuyển Iran tham dự World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Iran góp mặt tại World Cup là “không phù hợp vì lý do an toàn”.

Đáp lại, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, cho biết đội tuyển đã đề nghị được thi đấu các trận vòng bảng tại Mexico.

Trên trang Twitter, ông Mehdi Taj nêu quan điểm: “Khi ông Trump đã tuyên bố không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển Iran, chúng tôi chắc chắn sẽ không tới Mỹ. Chúng tôi đang làm việc với FIFA để các trận đấu của Iran tại World Cup được tổ chức ở Mexico”.

Người phát ngôn của FIFA cho biết tổ chức này vẫn đang “liên hệ thường xuyên” với tất cả các đội tuyển tham dự, bao gồm Iran, để thảo luận công tác chuẩn bị cho World Cup 2026. Tuy nhiên, FIFA đã bác yêu cầu chuyển địa điểm thi đấu của đội bóng Tây Á.

FIFA thông báo: “Chúng tôi hy vọng tất cả các đội tuyển thi đấu theo lịch đã được công bố vào ngày 6/12/2025”.

Theo lịch hiện tại, Iran sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại Mỹ. Việc thay đổi địa điểm vào thời điểm cận kề là rất khó về mặt hậu cần, đặc biệt khi đội bóng này vẫn có khả năng phải trở lại Mỹ ở vòng knock-out, tùy theo kết quả vòng bảng.

Trước đó, đội tuyển Iran khẳng định việc tham dự World Cup không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào. Trong tuyên bố đăng trên Instagram, đội bóng này nhấn mạnh: “World Cup là một sự kiện lịch sử mang tính quốc tế và cơ quan quản lý của giải đấu là FIFA, chứ không phải bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào.

Chắc chắn không ai có thể loại đội tuyển Iran khỏi World Cup. Quốc gia duy nhất có thể bị đặt dấu hỏi là quốc gia chỉ mang danh ‘chủ nhà’ nhưng lại không đủ khả năng đảm bảo an ninh cho các đội bóng tham dự sự kiện toàn cầu này”.