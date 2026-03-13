Tuyển Iran tuyên bố mạnh mẽ: Không ai được phép cấm chúng tôi dự World Cup

Iran đã giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè năm nay, giải đấu được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, khả năng góp mặt của đội tuyển Tây Á tại giải đấu đang trở nên bất định trong những ngày gần đây, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran khiến lãnh tụ tối cao của nước này thiệt mạng. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia vùng Vịnh có quan hệ đồng minh với Mỹ, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran không nên tham dự World Cup vì... an toàn (Ảnh: Getty).

Trong động thái gây chú ý từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/3, cảnh báo đội tuyển Iran nên tránh tham dự World Cup “vì sự an toàn tính mạng của chính họ”. Ông viết: “Đội tuyển Iran được chào đón tại World Cup, nhưng tôi thực sự không tin rằng việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự an toàn tính mạng của chính họ”.

Tuy nhiên, đội tuyển Iran lập tức phản bác quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, khẳng định việc tham dự World Cup không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào.

Trong tuyên bố đăng trên Instagram, đội bóng này nhấn mạnh: “World Cup là một sự kiện lịch sử mang tính quốc tế và cơ quan quản lý của giải đấu là FIFA, chứ không phải bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào”.

Thông báo của đội tuyển Iran tiếp tục khẳng định: “Đội tuyển quốc gia Iran, với sức mạnh và chuỗi chiến thắng thuyết phục của những người con dũng cảm của đất nước, đã trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu lớn này”.

Đội bóng Tây Á cũng nhấn mạnh rằng không ai có thể loại Iran khỏi World Cup: “Chắc chắn không ai có thể loại đội tuyển Iran khỏi World Cup. Quốc gia duy nhất có thể bị đặt dấu hỏi là quốc gia chỉ mang danh ‘chủ nhà’ nhưng lại không đủ khả năng đảm bảo an ninh cho các đội bóng tham dự sự kiện toàn cầu này”.

Tuy nhiên, tuyên bố cứng rắn của đội tuyển Iran lại trái ngược với phát biểu của giới chức thể thao nước này trước đó một ngày.

Tuyển Iran đáp trả khi khẳng định không ai được phép cấm họ tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj cho biết khả năng đội tuyển nước này góp mặt tại World Cup là “không cao”. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamal dường như xác nhận khả năng Iran tẩy chay giải đấu.

Ông Ahmad Donyamal khẳng định rằng hiện “không có điều kiện nào để chúng tôi tham dự” và “không có khả năng” đội tuyển Iran góp mặt tại giải.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 11/2, ông nói: “Kể từ khi chính phủ này sát hại lãnh tụ của chúng tôi, chúng tôi không có đủ điều kiện để tham gia World Cup”.

Ông cũng cho biết: “Trước những hành động thù địch nhằm vào Iran, hai cuộc chiến đã bị áp đặt lên đất nước chúng tôi trong vòng 8-9 tháng qua, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn không thể tham gia giải đấu theo cách này”.

Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Bắc Mỹ. Tại vòng bảng, Iran dự kiến lần lượt đối đầu với New Zealand và Bỉ ở Los Angeles vào các ngày 15/6 và 21/6, trước khi gặp Ai Cập tại Seattle ngày 26/6.

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trao cho ông Trump giải thưởng FIFA Peace Prize (giải hòa bình) đầu tiên. Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, ông Infantino cho biết đã nhận được đảm bảo rằng đội tuyển Iran sẽ được chào đón nếu tham dự World Cup.

Trong tuyên bố khi đó, ông Infantino cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho World Cup sắp tới cũng như tình hình hiện tại tại Iran. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đội tuyển Iran tất nhiên vẫn được chào đón tham dự giải đấu tại Mỹ”.

Người đứng đầu FIFA nói thêm: “Chúng ta cần những sự kiện như World Cup hơn bao giờ hết để kết nối mọi người. Bóng đá có sức mạnh gắn kết thế giới”.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại khu phức hợp thể thao Kino Sports Complex ở thành phố Tucson, bang Arizona trong thời gian diễn ra giải đấu.