Tiền đạo đội tuyển Qatar sắp phá kỷ lục World Cup

Đội tuyển Qatar đã công bố danh sách sơ bộ 34 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026. Trong đó, cái tên Sebastian Soria đã tạo nên một cơn sốt thực sự với giới truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là sự trở lại của một chân sút lừng lẫy mà còn là sự chuẩn bị cho một kỷ lục vĩ đại.

Tiền đạo Soria tại vòng loại World Cup 2018 giữa Qatar và Syria (Ảnh: Getty).

Theo lịch trình, World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6. Nếu được giữ lại trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng và ra sân thi đấu, Soria (người sẽ bước sang tuổi 43 ngày 8/11 năm nay) sẽ chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại Cameroon, Roger Milla. Năm 1994, Milla từng khiến cả thế giới ngả mũ khi thi đấu ở tuổi 42 và 3 ngày.

Dù kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất mọi thời đại vẫn đang thuộc về thủ môn Essam El Hadary (45 tuổi, Ai Cập), nhưng ở vị trí cầu thủ di chuyển trên sân, cột mốc của Soria được coi là một kỳ tích về thể lực và sự bền bỉ.

Ngoài Soria, kỳ World Cup năm nay còn chứng kiến một "lão tướng" khác là thủ môn Craig Gordon (Scotland), người cũng đã 43 tuổi và đang chạy đua với chấn thương để kịp góp mặt.

Sinh ra và lớn lên tại Uruguay nhưng Sebastian Soria đã gắn liền sự nghiệp với màu áo đỏ của đội tuyển Qatar. Từ tấm Huy chương vàng Asiad 2006 đến những bàn thắng quan trọng vào lưới Nhật Bản hay Việt Nam tại Asian Cup, Soria đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử bóng đá quốc gia vùng Vịnh này.

Tưởng chừng sự nghiệp quốc tế của anh đã khép lại sau khi không được triệu tập dự World Cup 2022 trên sân nhà, nhưng Soria đã chứng minh tuổi tác chỉ là con số.

Anh được gọi lại vào tháng 10 năm ngoái và lập tức để lại dấu ấn trong trận thắng quyết định trước UAE để đưa Qatar tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026. "Tự hào khi một lần nữa khoác áo Al Anabi và đại diện cho đất nước tuyệt vời này", Soria chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân sau màn tái xuất thành công.

Danh sách sơ bộ 34 cầu thủ của Qatar chuẩn bị cho World Cup 2026 (Ảnh: QFA).

Tại World Cup 2026, đội tuyển Qatar nằm ở bảng B. Theo lịch thi đấu, Soria cùng các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán Thụy Sĩ (13/6), Canada (18/6) và Bosnia-Herzegovina (24/6).

Đây là bảng đấu được đánh giá là vừa sức để Qatar có thể hy vọng vào một suất đi tiếp và kinh nghiệm dày dạn của Sebastian Soria chắc chắn sẽ là điểm tựa tinh thần cực lớn cho các đồng đội trẻ.