FIFA chi "núi tiền" cho các CLB có cầu thủ tham dự World Cup 2026

Tại World Cup 2026, mỗi cầu thủ trong danh sách 26 người chính thức của mỗi đội tuyển sẽ được FIFA trả công gần 11.000 USD/ngày (tương đương khoảng 289 triệu đồng). Đáng chú ý, con số này đã tăng mạnh 70% so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Cách tính thù lao sẽ bắt đầu từ thời điểm cầu thủ tập trung tại trại huấn luyện (ít nhất 5 ngày trước trận đấu đầu tiên) cho đến khi đội tuyển của họ dừng bước tại giải đấu. Ngay cả những cầu thủ từng được triệu tập thi đấu ở vòng loại nhưng không có tên trong danh sách dự vòng chung kết vẫn được FIFA xem xét trả công.

Điều này đồng nghĩa với việc, một CLB chỉ cần có một cầu thủ thi đấu hết 3 trận vòng bảng rồi bị loại cũng chắc chắn bỏ túi khoảng 250.000 USD (hơn 6,5 tỷ đồng). Nếu cầu thủ đó tiến sâu vào tứ kết, số tiền tăng lên 500.000 USD và đạt mức 750.000 USD nếu giành chức vô địch.

Việc World Cup 2026 tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 đã kéo theo sự bùng nổ về chi phí. Với tổng cộng 1.248 cầu thủ góp mặt, tổng số tiền FIFA dự kiến phân bổ cho các CLB lên đến hơn 355 triệu USD, vượt xa con số 209 triệu USD của kỳ đại hội trước đó.

Nhìn lại lịch sử, tại World Cup 2022, Man City là đội bóng hưởng lợi nhất khi thu về gần 4,6 triệu USD từ việc cho các đội tuyển "mượn" người. Với quy mô hiện tại, các CLB lớn sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia hoàn toàn có thể thu về hàng triệu USD chỉ sau vài tuần thi đấu.

"World Cup rõ ràng không chỉ mang lại lợi ích cho các đội tuyển và cầu thủ. Các CLB cũng được hưởng phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lớn nhất trong bóng đá thế giới từ FIFA", tờ Infobae nhấn mạnh.

Nếu World Cup 2030 tiếp tục tăng lên 64 đội như các báo cáo gần đây, ngân sách dành cho các câu lạc bộ chắc chắn sẽ còn chạm tới những cột mốc không tưởng.