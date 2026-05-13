Trước thềm World Cup 2026, Ronaldo vẫn mòn mỏi chờ danh hiệu

Tưởng chừng như cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa giải 2018-19 của Al Nassr đã được giải tỏa trong trận derby Riyadh rực lửa, nhưng sai lầm nghiệt ngã của thủ thành Bento ở những giây cuối cùng đã biến niềm vui thành nỗi đau câm lặng.

Dưới sự chứng kiến của HLV trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha Roberto Martinez trên khán đài, trận derby giữa Al Nassr và Al Hilal đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Đội bóng của HLV Jorge Jesus sớm phải đối mặt với sức ép nghẹt thở từ sự quyết đoán của Al Hilal. Ngay phút thứ 4, Karim Benzema đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép khi bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt trực tiếp với Bento. Đến phút 18, tiền đạo người Pháp thậm chí đã ăn mừng bàn thắng, nhưng VAR đã kịp thời can thiệp, từ chối pha lập công do lỗi việt vị của Milinkovic-Savic.

Bên kia chiến tuyến, Ruben Neves bên phía Al Hilal đã có một ngày thi đấu chói sáng ở hàng phòng ngự. Anh không chỉ theo sát bộ đôi Ronaldo và Joao Felix, mà còn có tình huống cản phá xuất thần cú dứt điểm hiểm hóc của cựu ngôi sao Barcelona. Khi đồng hồ điểm phút 30, trận đấu trở nên căng thẳng vượt mức kiểm soát, buộc trọng tài phải rút ra 3 thẻ vàng liên tiếp để hạ nhiệt những cái đầu nóng.

Trong bối cảnh các ngôi sao Bồ Đào Nha bị kiềm chế, Sadio Mane nỗ lực tạo ra đột biến nhưng nhịp độ trận đấu chỉ thực sự thay đổi sau quãng nghỉ tiếp nước. Phút 38, sau khi một hậu vệ cản phá đường chuyền từ Felix hướng đến Ronaldo, Al Nassr đã tận dụng thành công quả phạt góc sau đó. Giữa tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Mohamed Simakan nhanh chân dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Ngay sau đó, Ronaldo suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt nếu thủ thành Bono không xuất sắc cản phá cú sút xa uy lực.

Trước khi hiệp một khép lại, kịch tính tiếp tục đẩy lên cao khi Milinkovic-Savic mắc sai lầm nghiêm trọng tạo điều kiện cho Kingsley Coman đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp lại đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của đồng đội, bỏ qua một Ronaldo đang đứng hoàn toàn trống trải ở vị trí thuận lợi.

Bước sang hiệp hai, Al Nassr chủ động gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng kết liễu trận đấu. Cristiano Ronaldo có cơ hội ngon ăn nhưng cú sút trong vòng cấm của anh lại đưa bóng đi vọt xà. Ngay sau đó, anh đáp lễ bằng pha kiến tạo cho Joao Felix, song hàng phòng ngự Al Hilal đã kịp thời bọc lót. Càng về cuối trận, vấn đề thể lực bắt đầu lộ rõ khi Brozovic dính chấn thương phải rời sân, buộc Al Hilal cũng phải thực hiện 3 sự thay đổi người, bao gồm cả việc rút Benzema ra nghỉ.

Đến phút 80, HLV Jorge Jesus quyết định rút Cristiano Ronaldo ra sân để nhường chỗ cho Al-Hamdan. Đây được xem là tính toán chiến lược nhằm giữ sức cho siêu sao người Bồ Đào Nha trước trận chung kết AFC Champions League 2 gặp Gamba Osaka sắp tới. Al Nassr lúc này siết chặt đội hình, lùi sâu phòng ngự để bảo vệ thành quả.

Khi 8 phút bù giờ trôi qua gần hết, chức vô địch tưởng như đã nằm chắc trong tay Al Nassr thì thảm kịch xảy ra. Ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, từ một quả ném biên dài vào vòng cấm, thủ môn Bento đã có quyết định băng ra thiếu hợp lý. Anh va chạm mạnh với đồng đội Inigo Martinez, khiến bóng vô tình đi ngược vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả tại Riyadh.

Bàn phản lưới nhà kỳ lạ này không chỉ dập tắt mọi niềm vui của Al Nassr mà còn khiến Cristiano Ronaldo gục ngã trên băng ghế dự bị. Từ tư thế của những nhà vô địch, Ronaldo, Joao Felix và HLV Jorge Jesus đã phải dừng lại màn ăn mừng trong cay đắng khi chức vô địch vẫn chưa thể ngã ngũ.

Dù đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối, Al Nassr vẫn đang nắm quyền tự quyết. Họ sẽ chính thức đăng quang ngôi vương Saudi Arabia nếu đánh bại Damac ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 21/5. Trước đó, thử thách cực đại sẽ chờ đón họ trong trận chung kết với đối thủ tới từ Nhật Bản là Gamba Osaka.