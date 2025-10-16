Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải HLV Kluivert

Quyết định này được PSSI công bố trưa nay (16/10), trong một thông báo được đăng tải trên trang chủ của PSSI và trên fanpage chính thức của tổ chức này, PSSI thông tin: “Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức ngừng hợp tác với toàn bộ Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indonesia”.

PSSI sa thải HLV Kluivert chỉ sau khoảng 10 tháng làm việc (Ảnh: Reuters).

“HLV Kluivert và các cộng sự sẽ không còn làm việc ở các đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển U20 Indonesia. Việc PSSI chấm dứt hợp đồng có thời hạn hai năm với Ban huấn luyện các đội tuyển phù hợp với định hướng phát triển của bóng đá Indonesia”, PSSI thông tin thêm.

Ông Patrick Kluivert chỉ mới nhận nhiệm vụ ở đội tuyển Indonesia từ tháng 1 năm nay, thay thế cho vị trí của HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc).

Khi đó, việc PSSI sa thải HLV Shin Tae Yong, để thay thế bằng HLV Patrick Kluivert, bị đánh giá là một sai lầm, một quyết định nóng vội. Nhận định trên được đưa ra xuất phát từ điểm ông Kluivert chưa hề tạo được tiếng vang trong sự nghiệp HLV bóng đá đỉnh cao.

Đội tuyển Indonesia thất bại trong việc giành vé đến World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

PSSI chủ yếu muốn dựa vào tên tuổi của ông Kluivert khi còn là cầu thủ, để tìm tiếng nói có trọng lượng trước dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan mà đội tuyển Indonesia sử dụng.

Kết quả của quyết định sai lầm này là đội tuyển Indonesia thua cả hai trận thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, trước Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1). Những trận thua này khiến đội bóng xứ sở vạn đảo bị loại khỏi World Cup vào năm sau.

PSSI chia sẻ thêm: “Chúng tôi cảm ơn những đóng góp của HLV Patrick Kluivert cho đội tuyển quốc gia Indonesia trong những tháng qua, đồng thời chúc ông Kluivert và các cộng sự đạt được nhiều thành công ở chặng đường sắp tới trong sự nghiệp”.

Điều đáng chú ý, HLV Patrick Kluivert không có mặt tại Indonesia để nhận quyết định sa thải từ PSSI. Sau các trận đấu vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á ở Saudi Arabia cách đây ít ngày, HLV Patrick Kluivert đã về thẳng châu Âu chứ không quay lại Indonesia.