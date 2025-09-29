Châu Ngọc Quang đứt dây chằng, lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam

Ngày 28/9, CLB Ninh Bình có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2025-2026. Ở trận đấu này, Châu Ngọc Quang đá chính. Sau khoảng 15 phút, anh ra hiệu xin được thay người vì quá đau. Cựu tiền vệ CLB HA Gia Lai không va chạm với ai nhưng chấn thương rất nặng.

Theo kết quả kiểm tra ở bệnh viện, Châu Ngọc Quang bị đứt dây chằng đầu gối phải. Với chấn thương này, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ phải phẫu thuật trong ít ngày tới (dự kiến ngày 2/10 tại TPHCM).

Châu Ngọc Quang chấn thương và không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Như vậy, Châu Ngọc Quang phải nghỉ từ 6-8 tháng, đồng nghĩa gần như sẽ phải chia tay mùa giải 2025-2026 cùng CLB Ninh Bình, đồng thời vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam tới hết vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đây thực sự là tin không vui với HLV Kim Sang Sik, bởi Ngọc Quang là cầu thủ được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng thường xuyên ở đội tuyển Việt Nam.

Châu Ngọc Quang là một trong những tài năng của lò HA Gia Lai. Anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam lần đầu vào năm 2022 dưới thời HLV Park Hang Seo. Ở trận đấu chính thức gần nhất, Ngọc Quang chơi đủ 90 phút khi đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Malaysia hồi tháng 6 (thua 0-4).