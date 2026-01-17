CĐV Trung Quốc thán phục U23 Việt Nam, thừa nhận khó cạnh tranh

Sau chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 UAE, cộng đồng mạng Trung Quốc đã bày tỏ nhiều cảm xúc trái chiều, từ sự thán phục, dè chừng cho đến lo ngại thực sự trước sức mạnh đang lên của đội bóng áo đỏ.

Một cổ động viên tại Diêm Thành nhận xét: "Bước tiến của Việt Nam rất quyết liệt. Cú sút ghi bàn quyết định trong hiệp phụ của họ quả thực là huyền thoại". Lời khen ngợi tương tự đến từ Trùng Khánh: "Đội tuyển Việt Nam thực sự đáng ngưỡng mộ và xứng đáng được khen ngợi, các bạn quá tuyệt vời".

U23 Việt Nam đã thắng thuyết phục trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Sự quyết tâm của U23 Việt Nam cũng được ghi nhận. Một tài khoản khác tại Trùng Khánh chia sẻ: "Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp của U23 Việt Nam cho thấy họ còn quyết tâm hơn cả chúng ta; chúng ta không thể để họ thất vọng".

Hàng công của U23 Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen. Từ Thượng Hải, một người hâm mộ đánh giá cao: "Nguyễn Đình Bắc thực hiện một đường chuyền xuất sắc, hàng công của Việt Nam đang hoạt động hết công suất".

U23 Việt Nam được xem là hình mẫu cải cách bóng đá. Tài khoản đến từ Cát Lâm bình luận: "U23 Việt Nam là ví dụ thành công nhất về cải cách bóng đá ở châu Á. Họ từng bị xem thường, nhưng bằng sự cần cù thầm lặng, họ đã đạt được những thành tựu như ngày hôm nay".

Thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam cũng được so sánh với các cường quốc bóng đá châu Á. Một cổ động viên từ Quảng Tây nhận định: "Thành tích toàn thắng của Việt Nam ở vòng bảng vô cùng ấn tượng, giúp họ trở thành đội duy nhất đạt được kỳ tích này cùng với Nhật Bản". Khoảnh khắc quyết định cũng được nhấn mạnh: "Cú sút quyết định chiến thắng trong hiệp phụ của Việt Nam thực sự rất mạnh mẽ! Phạm Minh Phúc đã ấn định chiến thắng", một tài khoản tại Trùng Khánh chia sẻ.

U23 Trung Quốc chưa khiến cổ động viên nhà tin tưởng (Ảnh: AFC).

U23 Trung Quốc dù giữ thành tích bất bại ở vòng bảng giải đấu năm nay để lần đầu vượt qua vòng bảng, nhưng lối chơi của họ chưa chiếm được sự tin tưởng từ người hâm mộ nước nhà. Nhiều cổ động viên Trung Quốc cho rằng ngay cả khi họ giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan tại tứ kết thì cũng khó có thể vượt qua U23 Việt Nam tại bán kết.

Một tài khoản từ Thượng Hải bày tỏ sự lo lắng: "Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc không còn khả năng đánh bại Việt Nam nữa".

Từ Phật Sơn, một người hâm mộ tỏ ra bi quan về đội nhà: "U23 Việt Nam đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và dường như sẽ tạo nên một bất ngờ nữa, họ sẽ đối đầu với Uzbekistan ở bán kết, và Uzbekistan có thể sẽ không thể ngăn cản họ tiến vào chung kết. Bóng đá Việt Nam hiện đã vượt qua bóng đá Trung Quốc".

Sự khác biệt về điều kiện và tinh thần cầu thủ cũng được đưa ra so sánh. Tài khoản từ Nhạc Dương nhận xét: "Hãy nhìn vào đôi chân rám nắng của các cầu thủ Việt Nam vì tập luyện. Cầu thủ Trung Quốc đều là con nhà giàu, có bạn gái bên cạnh từ năm 17 hoặc 18 tuổi".

Cổ động viên Trung Quốc nể phục cách U23 Việt Nam hạ U23 UAE (Ảnh: AFC).

Một bình luận đến từ Đại Liên phân tích chi tiết về chiến thuật: "Cả hai bàn thua của U23 Việt Nam trước U23 UAE đều là những pha đánh đầu, cho thấy đội tuyển Việt Nam thiếu chiều cao và thể lực, khiến họ yếu thế trong phòng ngự trước những pha bóng bổng. Hai bàn thắng của Việt Nam vào lưới UAE đến từ ba nguồn khác nhau: một là pha tạt bóng từ biên rồi đánh đầu; hai là đường chuyền dài từ tuyến sau rồi đánh đầu vào lưới; và bàn thắng thứ ba được ghi trong một pha lộn xộn trước khung thành. Điều này cho thấy khả năng dứt điểm mạnh mẽ và kỹ thuật tương đối tinh tế của Việt Nam. Do đó, khi đối đầu với Việt Nam, nên áp dụng chiến thuật tấn công trên không và hạn chế tối đa các phương án chuyền bóng sệt".

Cuối cùng, một cổ động viên tại Hà Bắc đặt dấu hỏi về sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc: "Trình độ bóng đá ở một số quốc gia Đông Nam Á thực sự đã được cải thiện đáng kể. Hãy nhìn Việt Nam và Thái Lan; trước đây thi đấu với họ dễ như ăn kẹo. Tôi nhớ có một ngôi sao bóng đá từng chế giễu sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Liệu chúng ta còn có thể cạnh tranh với họ bây giờ không? Đó là vấn đề tiến bộ hay thụt lùi; nếu chúng ta không mạnh, chúng ta sẽ bị loại".