CĐV Thái Lan: "Đội nhà quyết không nhập tịch như tuyển Việt Nam"

Đội tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trong đó, dấu ấn của hai cầu thủ gốc Brazil là Hoàng Hên và Xuân Son khá đậm nét. Xuân Son đã lập cú đúp bàn thắng, còn Hoàng Hên cũng có một đường kiến tạo thành bàn.

Xuân Son thi đấu ấn tượng ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, trang tin Buriram Prankster lại thổi bùng “ngọn lửa” bằng tuyên bố gây tranh cãi. Trang này viết: “Đội tuyển Thái Lan chỉ sử dụng cầu thủ con lai, không nhập tịch cầu thủ có gốc 100% nước ngoài như đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang sống dựa vào niềm cảm hứng của hai cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Hoàng Hên và Xuân Son. Có hai luồng ý kiến về vấn đề này. Một bộ phận cổ động viên cho rằng việc đội tuyển Việt Nam sở hữu cầu thủ nhập tịch là điều chấp nhận được. Số còn lại cho rằng một đội tuyển quốc gia chỉ nên bao gồm các cầu thủ bản địa hoặc cầu thủ con lai.

Trước đây, người hâm mộ Việt Nam từng chỉ trích Indonesia vì sử dụng cầu thủ con lai nhưng giờ đây, họ lại đang đi theo con đường nhập tịch. Điều này mâu thuẫn so với quan điểm của họ trước đây”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều người hâm mộ Thái Lan đã bày tỏ ý kiến trái chiều. Tài khoản Anusak Kanchanee viết: “Tôi ủng hộ đội tuyển Thái Lan chỉ nên sử dụng những cầu thủ có cha mẹ hoặc ông bà là người Thái. Điều đó giúp đội bóng giữ được bản sắc”.

Tài khoản Cchai Luangsrirat có chung quan điểm: “Tôi nghĩ rằng đội tuyển Thái Lan cần giữ bản sắc. Hãy đi đúng theo con đường đã chọn”.

Hoàng Hên là sự bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Một người có tên Vorrachai Inkaew bình luận: “Sắp tới, bóng đá Đông Nam Á sẽ tràn ngập các cầu thủ tới từ Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan”.

Tài khoản Ton Thanaphong lại có quan điểm trái ngược: “Thế giới giờ phẳng rồi. Ở đâu cũng là quê hương. Miễn là các cầu thủ toàn tâm toàn ý cống hiến cho quốc gia đó. Hãy nhìn xem đội tuyển Pháp có bao nhiêu người mang dòng máu Pháp”.

Tài khoản Boom Rmp viết: “Xuân Son và Hoàng Hên sinh ra ở Brazil nhưng trái tim họ hướng về đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Thái Lan tôn trọng các đối thủ. Họ làm gì cũng được, miễn là đúng luật của FIFA”.

Một người khác tiếp lời: “Bóng đá Thái Lan nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài mà tham dự World Cup thì tôi cũng ủng hộ”.

Cổ động viên Thitin Chonlapan bình luận: “Nếu họ không làm trái quy tắc của FIFA thì chúng ta không cần phải quá soi mói. Tôi ủng hộ bóng đá Thái Lan nhập tịch nếu tranh vé tham dự World Cup. Chỉ có những cầu thủ nhập tịch mới giúp các đội tuyển ở Đông Nam Á vươn tầm”.

Sau chiến thắng trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vẫn dẫn đầu Đông Nam Á khi xếp thứ 93 thế giới.