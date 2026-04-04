Vũ khí mới bất ngờ giúp đội tuyển Việt Nam bay cao

Có một chi tiết cần nhắc lại sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia vào hôm 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Cả ba bàn thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik đều xuất phát từ những pha đánh đầu, với cú đúp của Xuân Son và bàn mở tỷ số của Duy Mạnh.

Đội tuyển Việt Nam nguy hiểm với lối chơi bóng bổng (Ảnh: Thành Đông).

Trong quá khứ, bóng bổng vốn không phải là sở trường của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta luôn bị đánh giá là “thấp bé nhẹ cân” so với các đối thủ. Do đó, việc đội bóng ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ là điều lạ lùng.

Điều đó cho thấy cách tiếp cận mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Nó xuất hiện trong bối cảnh bóng đá thế giới cũng có sự chuyển động về chiến thuật. Giờ đây, những tình huống cố định (hoặc bóng bổng) đang dần trở thành “vũ khí mới”, gây sát thương rất lớn. Arsenal là trường hợp điển hình khi họ đã tận dụng tối đa tình huống cố định, để vươn lên ấn tượng trong vài mùa giải gần đây.

Thực tế, không phải tới thời điểm này, HLV Kim Sang Sik mới sử dụng “vũ khí” lợi hại này ở các đội bóng Việt Nam. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á vừa qua, U23 Việt Nam đã giành hạng ba chung cuộc nhờ những tình huống cố định.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ví U23 Việt Nam giống như Arsenal. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik cũng không hề giấu giếm thứ vũ khí của đội bóng: “Chúng tôi đã rèn luyện các tình huống cố định. Các cầu thủ thể hiện sự tập trung trong lúc tập luyện và chúng tôi đã ghi bàn”.

U23 Việt Nam thành công ở giải U23 châu Á nhờ các tình huống cố định (Ảnh: AFC).

Có một thực tế rằng, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu khá nhiều yếu tố để áp dụng lối chơi bóng bổng. Đội bóng có nhiều cầu thủ “hộ pháp” như thủ môn Nguyễn Filip (1m92), các trung vệ Việt Anh (1m84), Văn Hậu (1m84), các tiền vệ Hoàng Đức (1m83), Hoàng Hên (1m81) hay tiền đạo Xuân Son (1m86).

Điều đó có nghĩa rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều nhân tố đủ sức uy hiếp đối thủ từ các tình huống bóng bổng trong vòng cấm. Hơn nữa, “Những chiến binh sao vàng” cũng có những cầu thủ có khả năng tạt bóng rất tốt như Trương Tiến Anh, Hoàng Hên, Quang Hải.

Thay vì sử dụng những pha phối hợp nhỏ, việc tiếp cận bằng bóng bổng và bóng chết sẽ “rút ngắn đường vào khung thành” đối phương với đội tuyển Việt Nam. Điều đó giúp cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên nguy hiểm hơn.

Đó hoàn toàn có thể là hành trang giúp đội tuyển Việt Nam bước vào Asian Cup 2027 hay các giải đấu ở Đông Nam Á như AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup.