Chuyên gia Malaysia hiến kế để đội nhà “phục thù” đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia vừa hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Trận thua ấy cho thấy trình độ của Malaysia vẫn thua kém khá nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

Khi không có 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia thua kém khá xa so với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Do đó, chuyên gia Zulakbal Abd Karim thúc giục đội tuyển quốc gia nên sử dụng cầu thủ nhập tịch ngay lập tức để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng đây là biện pháp tức thời và ngắn hạn. Về lâu dài, bóng đá Malaysia vẫn cần phát triển cầu thủ trẻ.

Cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Malaysia (PJBM) cho biết: “Tôi đã xem trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam. “Bầy hổ” ra sân với các nhóm cầu thủ bản địa, con lai và nhập tịch gốc nước ngoài nhưng vẫn tỏ ra thua kém trình độ so với đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi yếu hơn đội bóng của HLV Kim Sang Sik cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Malaysia đã giành chiến thắng đậm trước đội tuyển Việt Nam nhờ vào 7 cầu thủ nhập tịch. Vì vậy, nếu muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam, Malaysia cần bổ sung gấp những cầu thủ nhập tịch.

Đây chỉ là biện pháp ngắn hạn. Dù thế nào đi nữa, bóng đá Malaysia cũng phải phát huy nội lực của chính mình. Tuy nhiên, để phát triển bóng đá trẻ, dựa theo cầu thủ địa phương cần một thời gian rất dài”.

Trong thời gian qua, bóng đá Malaysia đã nhập tịch những cầu thủ mới như Bergson Da Silva và Manuel Hidalgo (Johor Darul Ta'zim) và Giancarlo Gallifuoco (Kuala Lumpur City). Tuy nhiên, HLV Peter Cklamovski vẫn chưa dám sử dụng vì lo ngại bị FIFA tuýt còi khi những cầu thủ này chưa có đầy đủ giấy tờ.

Chuyên gia Zulakbal Abd Karim cho rằng đội tuyển Malaysia cần phải tức tốc nhập tịch để đánh bại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Chuyên gia Zulakbal Abd Karim cho rằng bóng đá Malaysia phải rút kinh nghiệm vì những vụ làm giả giấy tờ nhập tịch. Ông nói thêm: “Hãy học hỏi từ những sai lầm. Chúng ta phải nắm rõ các quy tắc của FIFA để không lặp lại những sai lầm tương tự. Việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch và những cầu thủ con lai là yêu cầu cấp thiết của bóng đá Malaysia.

Nếu muốn phát triển nhân tài bản địa, chúng ta cần có thời gian dài, ít nhất 10 năm. Vì vậy, bóng đá Malaysia cần phát triển nhân tài bản địa và tìm kiếm lực lượng nhập tịch để cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn”.