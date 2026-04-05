Báo Malaysia nói về ý kiến đội nhà phải nhập tịch mới thắng tuyển Việt Nam

Hôm qua (5/4), chuyên gia Zulakbal Abd Karim đã thúc giục đội tuyển Malaysia phải nhập tịch gấp những cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài mới hy vọng giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam .

Tờ New Strait Times không cho rằng việc nhập tịch là phương pháp giúp Malaysia giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, bình luận về quan điểm này, nhà báo Ajitpal Singh của tờ New Strait Times đã có bài viết khá dài để bác bỏ. Ông đặt ra vấn đề: “Đội tuyển Malaysia có cần thêm cầu thủ nhập tịch để đánh bại đội tuyển Việt Nam hay không?”.

Nhà báo của New Strait Times bình luận: “Bóng đá Malaysia dường như đã rút ra nhiều bài học về sai lầm về nhập tịch cầu thủ. Những án phạt của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tạo ra những vết sẹo khó quên.

Vậy mà tại sao Malaysia lại vẫn cứ nghĩ về phương án đi đường tắt như vậy? Chúng ta nên tránh xa mớ hỗn độn đó. Điều mà bóng đá Malaysia thực sự cần không phải là những cầu thủ nhập tịch mà là những nhà quản lý giỏi”.

Tờ báo của Malaysia nói sâu về vấn đề này: “Một cuộc cải tổ nền bóng đá Malaysia có thể mang tới lợi ích lớn hơn là việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch. Chúng ta không cần thêm những cầu thủ Nam Mỹ nhưng lại không thể hát Quốc ca Malaysia.

Điều bóng đá Malaysia cần là bản sắc và niềm tin vào con đường đã chọn. Hãy nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ đã xây dựng nền tảng vững chắc, với hệ thống bóng đá học đường rộng rãi. Nhờ thế, hai đội tuyển này không cần lực lượng nhập tịch vẫn có thể vươn lên tầm cỡ thế giới. Đặc biệt, đội tuyển Nhật Bản đã thắng Anh, Đức, Brazil, Tây Ban Nha”.

Đội tuyển Việt Nam cho thấy sự vượt trội so với đội tuyển Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Tác giả Ajitpal Singh cho rằng bóng đá Malaysia cần phải kiên nhẫn: “Bóng đá Malaysia không có bản sắc. Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) lẽ ra phải là nền tảng. Hàng triệu USD đã được đổ vào để phát triển dự án này.

Tuy nhiên, bóng đá Malaysia chưa sản sinh cầu thủ nào thực sự đẳng cấp. Thế nhưng, chúng ta đừng buồn vì điều đó mà bỏ dở con đường đã chọn. Tỷ lệ những người trở thành vận động viên đẳng cấp thế giới là bao nhiêu? Chỉ vỏn vẹn 0,04 phần trăm. Đó là quá trình dài hơi và không có đường tắt.

Hãy tưởng tượng nếu mọi câu lạc bộ ở giải vô địch Malaysia đều cam kết thực hiện cấu trúc phát triển bài bản như NFDP, không chỉ trên giấy tờ mà còn trên thực tế. Tuy nhiên, thay vì tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ phát triển, các CLB Malaysia lại dành chỗ cho các cầu thủ nước ngoài”.

Cuối bài viết, tờ New Strait Times nhấn mạnh: “Không phải vì bóng đá Malaysia không có tài năng mà vì lỗi hệ thống. Bóng đá Malaysia cần can đảm xây dựng lại và tin tưởng vào nội lực. Hãy bắt đầu bằng việc cải thiện giải vô địch quốc gia Malaysia và các giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ, vốn đã trở nên nhàm chán và dễ đoán.

Khắc phục các vấn đề cốt lõi, chất lượng sẽ được cải thiện. Đừng mong thành công đến nhanh như tàu cao tốc”.