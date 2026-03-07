CĐV Malaysia muốn 7 cầu thủ nhập tịch bị loại khỏi đội tuyển

Theo phán quyết mới nhất từ CAS ngày 5/3, nhóm 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vẫn phải chấp hành án treo giò 12 tháng. Điểm khác biệt duy nhất so với án phạt ban đầu của FIFA là các cầu thủ này hiện đã được phép tham gia tập luyện và sinh hoạt cùng câu lạc bộ chủ quản.

7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia (Ảnh: NST).

Tuy nhiên, lệnh cấm tại các trận đấu chính thức vẫn có hiệu lực tuyệt đối. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ hoàn toàn bị loại tại các giải vô địch quốc gia, cúp quốc nội cũng như mọi trận đấu quốc tế dưới màu áo đội tuyển quốc gia Malaysia hoặc các trận giao hữu thuộc lịch thi đấu của FIFA.

Dù các cầu thủ đã nhận án phạt, nhưng dư luận Malaysia dường như không chấp nhận sự khoan hồng này. Theo tờ New Straits Times, một làn sóng phản ứng dữ dội đang nhắm vào các cơ quan chức năng.

Người hâm mộ cho rằng việc làm giả giấy tờ để nhập tịch là hành vi xúc phạm lòng tự tôn dân tộc. Rất nhiều ý kiến đang gây sức ép yêu cầu Chính phủ Malaysia thu hồi quốc tịch của những cầu thủ liên quan và điều tra tận cùng nguồn gốc của những hồ sơ gian lận.

Sự việc lần này khiến giới chuyên môn liên tưởng ngay đến "vết nhơ" của bóng đá Timor Leste vào năm 2017. Khi đó, việc làm giả giấy khai sinh cho 9 cầu thủ gốc Brazil đã khiến đội tuyển nước này bị AFC hủy kết quả 29 trận đấu, loại khỏi chiến dịch Asian Cup và cấm tham dự nhiều giải đấu quốc tế.

Malaysia khả năng cao sẽ bị xử thua ở trận đấu gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: AFC).

Thậm chí, Chính phủ Timor Leste đã áp dụng biện pháp cực đoan nhất là thu hồi hộ chiếu và cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với các cầu thủ vi phạm.

Hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và giải bóng đá Malaysia (MFL). Các cơ quan này sẽ phải đưa ra những phán quyết tiếp theo về tương lai của đội tuyển quốc gia cũng như số phận của 4 cầu thủ trong nhóm này hiện đang thi đấu tại các câu lạc bộ nội địa.

Nếu các cuộc điều tra sâu hơn phát hiện thêm những sai phạm mang tính hệ thống, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể phải đối mặt với thảm cảnh bị cô lập khỏi bản đồ bóng đá châu lục trong nhiều năm tương tự Timor Leste.