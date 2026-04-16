Xác định hai cặp đấu bán kết Champions League 2025-2026

Sau khi vòng tứ kết khép lại với những kịch bản đầy kịch tính, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain (PSG) đang nỗ lực bảo vệ ngai vàng và Arsenal đang tiến rất gần đến giấc mơ lịch sử.

Arsenal sẽ đối đầu Atletico Madrid ở trận bán kết đầu tiên (Ảnh: Getty)).

Tại cặp bán kết đầu tiên, Arsenal sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé cho trận đấu cuối cùng bằng chuyến làm khách đầy giông bão trước Atletico Madrid vào ngày 30/4. Trận lượt về sẽ được tổ chức tại thánh địa Emirates vào ngày 6/5.

Đây là lần thứ hai liên tiếp đoàn quân của HLV Mikel Arteta góp mặt ở bán kết sau khi vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận đầy thực dụng. Dù từng dừng bước trước PSG ở mùa trước, "pháo thủ" đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh.

Đối thủ của họ, Atletico Madrid dưới bàn tay nhào nặn của HLV Diego Simeone, vừa gây tiếng vang lớn khi loại đối thủ truyền kiếp Barcelona tại tứ kết. Dù từng nhận thất bại 0-4 trước chính Arsenal ở giai đoạn đầu mùa giải, đại diện La Liga vẫn được đánh giá là một "hòn đá tảng" thực sự tại vòng loại trực tiếp.

Điều đặc biệt khiến cặp đấu này trở nên đáng xem hơn bao giờ hết là cả Arsenal và Atletico đều chưa từng lên ngôi vô địch Champions League trong lịch sử. Sau những thất bại cay đắng ở trận chung kết trong quá khứ, một trong hai đội sẽ có cơ hội tiến gần hơn bao giờ hết tới danh hiệu cao quý này.

Ở trận bán kết còn lại, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái hiện trận chung kết năm 2020 giữa PSG và Bayern Munich. Đội bóng nước Pháp sẽ được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi diễn ra vào ngày 29/4, trước khi phải hành quân tới "chảo lửa" Allianz Arena vào ngày 7/5 để định đoạt kết cục.

PSG bước vào vòng đấu này với phong độ hủy diệt sau khi thắng chung cuộc Liverpool 4-0 ở tứ kết. Đội bóng thành Paris thể hiện tham vọng bảo vệ thành công ngai vàng châu Âu và khẳng định vị thế thống trị của mình.

Tuy nhiên, Bayern Munich không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện nước Đức vừa giành vé vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở trước Real Madrid với tổng tỷ số 6-4.

Trận lượt về tại Munich đã diễn ra với kịch bản không tưởng khi Bayern giành chiến thắng 4-3 trong bối cảnh Eduardo Camavinga bên phía Real Madrid bị truất quyền thi đấu.

Bayern Munich được kỳ vọng sẽ đánh bại nhà đương kim vô địch PSG (Ảnh: Getty).

Những bàn thắng muộn mang tính quyết định của Luis Diaz và Michael Olise đã giúp "Hùm xám" ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất. Với dàn nhân sự đang đạt điểm rơi phong độ, Bayern đang sẵn sàng đòi lại món nợ cũ năm 2020 và chặn đứng tham vọng của nhà đương kim vô địch.

Với sự góp mặt của những cá nhân xuất chúng và những chiến lược gia lão luyện, vòng bán kết Champions League 2025-26 hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ toàn cầu. Hai tấm vé đến trận chung kết đang chờ đợi những cái tên xứng đáng nhất để viết tiếp trang sử mới của bóng đá châu Âu.