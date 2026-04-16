U17 Việt Nam đại thắng 10-0, sẵn sàng chờ U17 Indonesia

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Timor Leste 10-0

Chiều 16/4, trên sân Gelora Joko Samudro (Indonesia), U17 Việt Nam có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại U17 Timor Leste với tỷ số 10-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, qua đó tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội.

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam không vội vàng đẩy cao đội hình do phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trên sân khoảng 33 độ C. Dù vậy, với đẳng cấp vượt trội, đội bóng áo đỏ vẫn sớm có bàn mở tỷ số. Phút 5, Nguyễn Lực thực hiện cú sút phạt táo bạo từ bên cánh, đưa bóng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam chơi vượt trội trước U17 Timor Leste (Ảnh: VFF).

Bàn thắng sớm giúp các học trò thi đấu tự tin và thoải mái hơn. Thế trận một chiều nhanh chóng được thiết lập. Ngọc Sơn và Đại Nhân lần lượt ghi bàn, gia tăng cách biệt cho U17 Việt Nam. Đến phút 31, Nguyễn Lực tiếp tục tỏa sáng với một pha sút phạt đẹp mắt, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 4-0 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam chủ động chơi chậm lại nhằm giữ sức, nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Không cần tăng tốc quá nhiều, đội bóng áo đỏ vẫn có thêm bàn thắng thứ năm do công của Trí Dũng.

Từ giữa hiệp hai, thế trận trở nên sôi động hơn khi các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị thi đấu đầy quyết tâm. Trong khoảng thời gian từ phút 68 đến 72, Văn Dương trở thành điểm sáng khi tham gia trực tiếp vào ba bàn thắng, trong đó anh ghi hai bàn và có một kiến tạo cho Duy Khang lập công.

Ở những phút cuối, U17 Timor Leste hoàn toàn xuống sức và không còn khả năng chống đỡ. Văn Dương và Nguyễn Lực lần lượt ghi thêm bàn thắng để cùng hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng đậm đà 10-0 cho U17 Việt Nam.

U17 Timor Leste hoàn toàn hụt hơi trước U17 Việt Nam ở nửa sau của hiệp hai (Ảnh: VFF).

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Ở lượt trận cuối, đội sẽ đối đầu U17 Indonesia để xác định vị trí nhất bảng và tấm vé đi tiếp. Với hiệu số +14 sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết và có tâm lý thoải mái trước trận đấu diễn ra vào ngày 19/4.

HLV Malaysia so sánh sức mạnh giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia

“Cả hai đội U17 Indonesia và U17 Việt Nam đều đã giành quyền tham dự U17 Asian Cup 2026. Họ đã chuẩn bị rất tốt và dường như có lối chơi tương đồng. Tôi nghĩ Indonesia và Việt Nam đang ngang tài ngang sức”, HLV U17 Malaysia chia sẻ.

Nhà cầm quân 46 tuổi phân tích thêm, điểm mạnh nhất của cả hai đội nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật và đặc biệt là sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Việc có thể duy trì cường độ tấn công cao và tận dụng triệt để những sai lầm của đối phương chính là chìa khóa giúp U17 Việt Nam và U17 Indonesia sớm khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết.

HLV Malaysia nhận định U17 Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch (Ảnh: FAM).

Theo lịch thi đấu, vào ngày 16/4, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Timor Leste trong khi Malaysia phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Indonesia. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, kịch bản về một trận đối đầu trực tiếp giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia ở lượt trận cuối cùng để tranh ngôi đầu bảng là điều gần như chắc chắn.

CĐV Malaysia: “Trình độ đội nhà thua kém quá xa bóng đá Việt Nam”

“Bóng đá Malaysia lại thua bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia có trình độ quá xa so với U17 Việt Nam”, CĐV Faizul Mohammad bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi chứng kiến đội nhà thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam vào chiều 13/4.

U17 Malaysia bước vào giải U17 Đông Nam Á với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam khiến cho CĐV Malaysia hiểu được sự thật về bóng đá nước nhà. Từ lâu, bóng đá Malaysia không còn được đánh giá cao ở bóng đá trẻ khi quá mải mê theo đuổi chính sách nhập tịch.

CĐV Malaysia thừa nhận đội nhà ở trình độ thua kém xa so với U17 Việt Nam (Ảnh: FAM).

U17 Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi dẫn trước U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mạnh Cường đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho “Những chiến binh sao vàng”. U17 Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị loại.

CĐV Huda nêu lên thực tế buồn: “Tương lai của bóng đá Malaysia sẽ ra sao với thế hệ cầu thủ này? Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh hơn, còn bóng đá Malaysia ngày càng yếu đi”.

Người hâm mộ Zulkifli thốt lên: “Thật đau lòng. Bóng đá Malaysia thua kém bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ”.

CĐV Ahmad nhấn mạnh: “Việc bỏ bê đào tạo trẻ gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá Malaysia. Cộng thêm sai lầm trong việc nhập tịch cầu thủ, khiến cho chúng ta đứng trước nguy cơ sụp đổ nền bóng đá”.