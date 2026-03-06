AFC hé lộ thông tin có lợi về án phạt với bóng đá Malaysia

Thông tin này được Tổng thư ký AFC, Windsor John, đưa ra khi trả lời truyền thông về phán quyết của CAS đối với FAM ở vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo ông Windsor John, hai điều khoản có thể được áp dụng trong quá trình xem xét kỷ luật là Điều 25 và Điều 56 trong Bộ quy tắc Đạo đức và Kỷ luật của AFC. Cụ thể, Điều 25 quy định rằng nếu một đội bóng bị xác định sử dụng cầu thủ không hợp lệ, kết quả trận đấu của đội đó có thể bị hủy bỏ và đối thủ sẽ được xử thắng với tỷ số 3-0.

Ông Windsor John khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ không bị đình chỉ thi đấu (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, Điều 56 liên quan đến trường hợp cầu thủ không đủ điều kiện ra sân, chẳng hạn như đang trong thời gian bị treo giò hoặc gặp vấn đề về đăng ký thi đấu.

Tổng thư ký AFC cho biết trong hai điều khoản này không có quy định về việc đình chỉ liên đoàn hay đội tuyển. Vị quan chức người Malaysia cho biết: “Nhìn vào cả hai điều khoản, không có nội dung nào đề cập đến việc đình chỉ liên đoàn hay đội bóng.

Tuy nhiên, ủy ban có thẩm quyền, cụ thể là Ủy ban Kỷ luật của AFC, vẫn có quyền đưa ra những quyết định kỷ luật vượt ngoài những gì được nêu trong bộ quy tắc.

Do đó, chúng ta cần chờ xem quyết định cuối cùng. Như thông lệ, FAM sẽ bị đưa ra cáo buộc liên quan đến vụ việc này và được trao thời hạn để phản hồi các cáo buộc”.

Nhiều khả năng, AFC sẽ xử thua Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

Theo ông, khả năng đội tuyển Malaysia bị đình chỉ gần như không xảy ra. Thay vào đó, nhiều khả năng AFC sẽ hướng tới khả năng xử thua đội bóng này trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Theo tiết lộ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nhiều khả năng án phạt sẽ được AFC công bố trước trận tái đấu của đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.