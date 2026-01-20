CĐV châu Á dự đoán U23 Việt Nam thắng Trung Quốc, thẳng tiến vào chung kết

"Không có gì quá khó để tiến vào chung kết. Trung Quốc không phải là đội mạnh. Hãy tin tưởng vào đội của bạn. Chúc may mắn từ Thái Lan", tài khoản Suponchaiz Sookluer đến từ Thái Lan bình luận trên trang Asean Football trước thềm trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal (Saudi Arabia) tối nay (22h30 ngày 20/1, giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam đã sẵn sàng đánh bại U23 Trung Quốc để lần thứ 2 giành vé vào chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khắp châu Á khi đây là lần đầu tiên cả hai đụng độ tại giải U23 châu Á. Nếu như đây là lần thứ 2 U23 Việt Nam tiến vào bán kết thì đây lại là lần đầu tiên góp mặt của U23 Trung Quốc.

Hành trình vào bán kết của cả hai đội, theo như nhận định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là "tiến vào vòng bán kết theo những cách trái ngược nhau, U23 Việt Nam gây ấn tượng với 4 chiến thắng trong khi Trung Quốc phải chiến đấu từng bước để lần đầu tiên lọt vào bán kết".

Theo đó, U23 Việt Nam vào bán kết với 4 trận toàn thắng, ghi được 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Trong khi Trung Quốc vượt qua vòng bảng với 2 trận hoà và 1 trận thắng, cũng như vất vả giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan trong loạt sút luân lưu để tiến vào bán kết.

Đáng chú ý, sau 4 trận đấu, U23 Trung Quốc chỉ mới ghi được 1 bàn thắng nhưng vẫn giữ sạch lưới sau 390 phút thi đấu. Chính vì vậy, nhiều CĐV châu Á cho rằng U23 Việt Nam sáng cửa tiến vào chung kết hơn so với U23 Trung Quốc nếu xét về thực lực và phong độ vừa qua.

"U23 Việt Nam sẽ thắng trận bán kết. Trung Quốc vào tới vòng này nhờ may mắn là chính", tài khoản ItsGaby đến từ Singapore nhận định.

"U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Không gì có thể cản được họ vào lúc này", tài khoản Nay Myo đến từ Myanmar tuyên bố.

"Đi thôi nào U23 Việt Nam. Hẹn gặp nhau ở trận chung kết", tài khoản Masaaki Shibagaki đến từ Nhật Bản bày tỏ khi U23 Nhật Bản cũng sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc lúc 18h30 tối nay (20/1, giờ Việt Nam).

Các cầu thủ U23 Trung Quốc cũng đặt nhiều kỳ vọng sẽ chiến thắng U23 Việt Nam để lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

"Chúc mừng hai đội. Thực ra ai chiến thắng cũng đều xứng đáng cả", tài khoản Hafidzam Abd Rahman Pijam đến từ Palestin bình luận.

"Người hâm mộ của Indonesia sẽ cổ vũ cho U23 Việt Nam. Chúc các bạn may mắn", tài khoản Iri Bilang Boss đến từ Indonesia cho biết.

"Tôi cũng dành toàn bộ tình yêu và sự ủng hộ của mình tới U23 Việt Nam. Hy vọng các bạn sẽ giành vé vào chung kết", tài khoản Pongjaroen Janma bày tỏ.

"Bóng đá Việt Nam bây giờ không kém gì Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đây Trung Quốc không xem bóng đá Việt Nam ra gì, nhưng bây giờ đã khác hẳn", một CĐV của Trung Quốc cũng lên tiếng thừa nhận.

"Với phong độ hiện tại, tôi tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt nhất có thể trước đội tuyển U23 Trung Quốc. Tôi tự tin dự đoán Việt Nam sẽ chiến thắng với tỷ số 2-0", tài khoản Uy Miêu đến từ Việt Nam chốt lại.