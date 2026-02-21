“Bóng đá Malaysia phải tự nhìn lại mình, đừng đổ lỗi cho VFF hay PSSI”

Trong một bài viết trên tờ New Straits Times, đăng tải ngày 21/2, nhà báo Ajitpal chia sẻ: “Bóng đá Malaysia cần tự kiểm điểm lại mình, chứ không phải nhìn sang các nước láng giềng. Trước đó, có thông tin cho rằng bên tố giác vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả mạo là VFF”.

“Sau này, lại có thông tin khác cho biết người đứng sau mọi chuyện là Chủ tịch PSSI Erick Thohir. Nhưng tại sao bóng đá Malaysia lại quá ảm ảnh về chuyện ai hoặc đơn vị nào là bên làm đơn tố giác lên FIFA? Việc ai đệ đơn khiếu nại có thực sự quan trọng?

Theo quan điểm của nhà báo Ajitpal Singh, bóng đá Malaysia nên nhìn nhận cái sai của chính mình, thay vì chú tâm đi tìm ai là người tố giác cái sai đó (Ảnh: NST).

Việc quá chú tâm vào chuyện tìm ra thủ phạm của lá đơn tố giác có thể khiến những nhà quản lý bóng đá Malaysia bỏ qua vấn để cốt lõi, đó là vì sao vụ 7 cầu thủ nhập tịch lại trở thành bê bối? Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, những lời khiếu nại sẽ không có sức nặng nếu nó thiếu cơ sở”, nhà báo Ajitpal Singh viết thêm.

Cũng theo nhà báo này, việc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra lệnh tạm hoãn thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces, chỉ là quyết định tạm thời. FAM không nên vui mừng quá sớm.

Ông Ajitpal Singh bình luận: “Phiên điều trần của CAS với 7 cầu thủ nhập tịch vào ngày 26/2 tới đây sẽ là ngày quan trọng nhất với bóng đá Malaysia. Nếu kết quả của một số trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 bị tước bỏ, sự hiện diện của đội tuyển Malaysia tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ bị lung lay”.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có thể đối diện với kịch bản xấu, bị xử thua đội tuyển Việt Nam, bị loại khỏi Asian Cup (Ảnh: AFP).

“Những hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả khả năng bị cấm tham dự World Cup và Asian Cup trong tương lai, có thể xảy ra. Một kết quả như thế không chỉ là bước thụt lùi, mà còn ảnh hưởng đến một thế hệ cầu thủ Malaysia.

Đó là lý do người ta cần sự đoàn kết của FAM thay vì đổ lỗi. Những sai lầm, nếu có, nên được xem là bài học để củng cố và cẩn trọng trong tương lai. Đồng thời, nếu các bên có liên quan biến chuyện này thành việc đổ lỗi cho các nền bóng đá láng giềng, điều đó có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng không cần thiết”, nhà báo Ajitpal Singh dành lời khuyên cho FAM.

Ngoài ra, nhà báo này bày tỏ quan điểm: “FAM cần tôn trọng quy trình làm việc tại CAS, bảo vệ uy tín lâu dài cho bóng đá Malaysia. Yếu tố màu cờ sắc áo của đội tuyển Malaysia quan trọng hơn những lời bàn tán, quan trọng hơn việc chạy theo những điều vô nghĩa”.