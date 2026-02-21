Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận cáo buộc khiến bóng đá Malaysia lao đao

"Vâng, chắc chắn là không đúng sự thật", Chủ tịch PSSI, Erick Thohir chia sẻ với truyền thông Indonesia hôm 20/2 khi các phóng viên hỏi ông có phải là người đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA về chuyện 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Erick Thohir phủ nhận cáo buộc là người đóng vai trò chính trong việc tố cáo lên FIFA bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia (Ảnh: Kombas).

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng khiếu nại ban đầu gửi tới FIFA đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado.

Vụ bê bối đã khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA trừng phạt vào cuối năm 2025 vì sử dụng các cầu thủ có giấy tờ bị cáo buộc là giả mạo. Sau đó, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Malaysia.

Tuy nhiên, hôm 15/2, trang Mynewshub của Malaysia bất ngờ khẳng định ông Erick Thohir mới là người đứng đằng sau việc tố cáo cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo.

"Chủ tịch PSSI Erick Thohir là nhân vật chính, đóng vai trò quan trọng trong việc khiếu nại lên FIFA, về chuyện 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả", tờ báo của Malaysia tuyên bố.

Dù vậy phát biểu với báo giới Indonesia, ông Erick Thohir đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc nói trên.

"Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta lại can thiệp vào sự phát triển của một quốc gia khác, trong khi chúng ta cần đến nhau?", ông Erick Thohir nói.

Người đứng đầu PSSI cũng cho rằng trọng tâm nên là hợp tác khu vực chứ không phải tạo ra xung đột, và các quốc gia Đông Nam Á nên hợp tác để nâng cao trình độ bóng đá.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đồng thời nâng cao chất lượng của mình. Bởi vì nếu bóng đá của chúng tôi không được cải thiện, tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục thua các đội bóng châu Âu và Nam Mỹ", ông Erick Thohir nói thêm.

Dự kiến CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia vào ngày 26/2 tới đây (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), dù 7 cầu thủ nhập tịch đã được Toà án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cho phép được ra sân trở lại ở cấp độ CLB, nhưng họ không được phép khoác áo đội tuyển Malaysia để ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới.

Theo kế hoạch, CAS sẽ tiến hành một phiên điều trần vào ngày 26/2 để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của 7 cầu thủ nói trên. Sau thời điểm này, AFC sẽ nghiên cứu hồ sơ trước khi đưa ra án phạt với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.