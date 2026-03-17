Giành vé dự Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam được cộng điểm FIFA

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 13,1 tỷ đồng).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. "Bầy hổ" đã bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam vào năm 2025. Quyết định này đã trực tiếp thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ thế giới.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ nhận lại 24-25 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau án phạt của AFC dành cho Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Việc AFC đảo ngược kết quả trận đấu ngày 10/6/2025 đã mang lại lợi ích kép cho đội tuyển Việt Nam. Theo tính toán, "Những chiến binh Sao vàng" sẽ được trả lại 13,99 điểm từng bị trừ, đồng thời nhận thêm khoảng 11 điểm thưởng từ trận thắng được công nhận.

Với tổng cộng 24-25 điểm được cộng thêm, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đạt mốc 1.214 điểm, nhảy vọt lên vị trí 103 thế giới.

Nếu thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục duy trì phong độ và giành chiến thắng trước Bangladesh cùng Malaysia ở 2 trận giao hữu sắp tới, mục tiêu lọt vào top 100 FIFA hoàn toàn nằm trong tầm tay. Việc áp sát cột mốc này sẽ giúp Việt Nam giành lợi thế cực lớn khi được xếp vào nhóm hạt giống ưu tiên tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Án phạt của AFC đã tạo ra một cuộc hoán đổi vị trí ngoạn mục tại bảng F. Malaysia từ vị thế đầu bảng đã bị trừ 6 điểm, hiệu số giảm xuống còn +2 và rơi xuống vị trí thứ hai.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu đầy thuyết phục với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận toàn thắng, sở hữu hiệu số bàn thắng bại ấn tượng là +13.

Với khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau trong khi giải đấu chỉ còn một lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu. Trận gặp Malaysia vào cuối tháng 3 này chỉ còn mang tính chất thủ tục về mặt điểm số nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong việc tích lũy điểm số FIFA.

Không chỉ mất điểm và mất ngôi đầu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia còn phải nộp phạt 50.000 USD (hơn1,3 tỷ đồng) trong vòng 30 ngày theo Điều 25.1 của AFC. Sai lầm trong công tác quản lý nhân sự và nhập tịch đã khiến bóng đá nước này rơi vào khủng hoảng, trong khi các đối thủ như Nepal cũng hưởng lợi khi được xử thắng để vươn lên vị trí thứ ba bảng F.