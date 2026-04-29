Bóng đá Đông Nam Á nhiều cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026

Các đội tuyển U17 Myanmar và Thái Lan nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U17 Saudi Arabia và Tajikistan. Trong khi đó, U17 Indonesia nằm ở bảng B cùng các đội Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Còn U17 Việt Nam thuộc bảng C, có các đội U17 Hàn Quốc, Yemen và UAE.

Cơ hội vượt qua vòng bảng để có mặt tại tứ kết, đồng thời giành vé dự U17 World Cup năm 2026 hiện khá cao với các đội U17 Thái Lan và U17 Việt Nam.

Như đã phân tích, trong bảng C của U17 Việt Nam, ngoại trừ U17 Hàn Quốc nhỉnh hơn các đội còn lại, các đội U17 UAE và U17 Yemen vào lúc này chưa chắc mạnh hơn U17 Việt Nam.

Cầu thủ của các đội UAE và Yemen có ưu thế về tốc độ và kỹ thuật, nhưng họ lại kém các cầu thủ U17 Việt Nam về tính kỷ luật chiến thuật. Ngoài ra, các học trò của HLV Cristiano Roland hiện đã tiến bộ rõ rệt về mặt thể hình, thể lực, nên chúng ta sẽ có thêm sự tự tin khi đối đầu với các đại diện của bóng đá Tây Á.

Với U17 Thái Lan tại bảng A, họ may mắn rơi vào bảng đấu khá nhẹ ký. Không tính chủ nhà U17 Saudi Arabia, hai đội còn lại gồm một đội Đông Nam Á là Myanmar vốn yếu hơn U17 Thái Lan, đội khác là U17 Tajikistan cũng không đến từ các nền bóng đá mạnh, không hơn bóng đá Thái Lan nói chung.

Có thể đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng từng thua cay đắng U17 Lào ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á cách đây không lâu. Tuy nhiên, ở giải đấu đấy, chưa chắc U17 Thái Lan tính toán đúng điểm rơi phong độ, chưa kể họ còn hé lộ lực lượng dự giải Đông Nam Á và lực lượng tham dự VCK giải châu Á khác nhau hoàn toàn.

Chính vì thế, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á chờ đợi diện mạo khác của U17 Thái Lan tại giải U17 châu Á sắp diễn ra.

Trong số các đội Đông Nam Á, U17 Indonesia rơi vào bảng đấu khó nhất, có sự hiện diện của U17 Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Trong số 4 đội tại bảng B, chỉ có mỗi mình U17 Indonesia chưa vô địch châu Á lần nào.

Ba đội còn lại gồm Nhật Bản (vô địch vào các năm 1994, 2006, 2028 và 2023), Trung Quốc (1992 và 2004) và Qatar (1990) đều đã đăng quang ở giải U17 châu lục. Riêng Nhật Bản là đội giàu truyền thống nhất trong lịch sử giải đấu này.

Việc giành một trong hai vị trí đầu bảng để vào tứ kết, qua đó tìm vé dự VCK World Cup U17 năm 2026, với U17 Indonesia rất khó khăn.

Ngay cả việc U17 Indonesia tìm kiếm vé vớt dự World Cup, thông qua vị trí đội xếp thứ 3 (trong tổng số 4 bảng) có thành tích tốt nhất (trong trường hợp chủ nhà của VCK World Cup Qatar xếp nhất hoặc nhì bảng B) cũng không dễ dàng.

Nằm ở bảng đấu quá nặng ký, chưa chắc U17 Indonesia có thể chiếm vị trí thứ 3 trong bảng. Chưa hết, nếu có thể đứng thứ 3 bảng B, họ cũng gặp bất lợi khi phải so sánh với các đội đứng thứ 3 ở các bảng khác.

Nguyên nhân là vì tất cả các đối thủ của U17 Indonesia đều là đội mạnh, khiến họ khó tạo được những chiến thắng vượt trội, để so kè với các đội xếp thứ 3 ở các bảng còn lại. VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5, tại Saudi Arabia.