Nhận diện sức mạnh đối thủ Hàn Quốc, UAE, Yemen của U17 Việt Nam

Tại vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây đều là các đại diện của những nền bóng đá về lý thuyết mạnh hơn nền bóng đá Việt Nam, nên hành trình của U17 Việt Nam tại giải châu Á năm nay được dự đoán sẽ rất vất vả.

Trong số này, U17 Hàn Quốc chắc chắn được đánh giá cao nhất, bởi đây là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu lục, có truyền thống về đào tạo trẻ.

U17 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại VCK giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Đội bóng trẻ đến từ xứ sở kim chi được dự đoán sẽ chiếm vị trí đầu bảng C. Các đội còn lại gồm U17 Việt Nam, Yemen và UAE sẽ cạnh tranh vé nhì bảng. Theo điều lệ, các đội đứng đầu và đứng nhì mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết, đồng thời sẽ có vé dự World Cup U17 diễn ra ở Qatar vào cuối năm nay.

Chính vì thế, U17 Việt Nam rất quyết tâm so kè với các đối thủ UAE và Yemen trong những ngày tới. Trong số này, U17 Yemen là đối thủ không hề xa lạ với U17 Việt Nam. Đội bóng đến từ Tây Á từng có trận hòa 1-1 với U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025, hồi tháng 10/2024.

Còn khi đối đầu với các đội U17 ở Đông Nam Á trong thời gian gần đây, U17 Yemen có lúc thắng, lúc thua. Cụ thể, họ thắng Myanmar 6-1 hồi tháng 10/2024, tại vòng loại giải U17 châu Á 2025. Nhưng sau đó, U17 Yemen lại thua đậm U17 Indonesia 1-4 tại giải U17 châu Á 2025, hồi tháng 4 năm ngoái.

Đội bóng trẻ đến từ Tây Á không quá vượt trội so với các đội bóng trẻ trong khu vực. Nếu U17 Việt Nam có chiến thuật hợp lý, thể hiện đúng phong độ, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ.

U17 UAE (áo xanh) chưa phải là đối thủ mà U17 Việt Nam không thể đánh bại (Ảnh: VFF).

Còn về phía U17 UAE, đội bóng này từng thắng U17 Australia 2-0 tại giải U17 châu Á 2025, hồi tháng 4 năm ngoái. Họ thắng U17 Malaysia 2-0 và thắng U17 Lào 5-2, tại vòng loại giải U17 châu Á 2025, hồi tháng 10/2024.

Tuy nhiên, đây đều là các đối thủ mà U17 Việt Nam từng thắng, nên U17 UAE vẫn là đối thủ mà U17 Việt Nam có thể giải quyết được, nếu chúng ta chơi đúng phong độ.

Nhìn chung các đội bóng đến từ Tây Á như Yemen hay UAE đều có ưu thế về thể lực, tốc độ. Tuy nhiên, kỷ luật chiến thuật của họ chưa chắc tốt hơn các cầu thủ Việt Nam. Đặc biệt, càng ở lứa tuổi trẻ, khâu kỷ luật chiến thuật của các cầu thủ Yemen hay UAE càng không tốt.

U17 Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác nhược điểm này của các đối thủ kể trên. Các cầu thủ của chúng ta cần tuân thủ tốt chiến thuật do HLV Roland đặt ra, để tăng khả năng chiến thắng các đối thủ này. Từ đó, chúng ta hướng đến cơ hội giành vé dự VCK World Cup năm nay.

VCK giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5, tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Yemen vào ngày 6/5, Hàn Quốc ngày 10/5 và UAE vào ngày 13/5.