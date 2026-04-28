AFF lên tiếng sau khi U17 Việt Nam giành chức vô địch

Mới đây, U17 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 Malaysia. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò HLV Cristiano Roland trước thềm giải U17 châu Á.

U17 Việt Nam giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Hôm nay (28/4), Tổng Thư ký AFF Winston đã thay mặt Chủ tịch AFF, Khiev Sameth cùng Ban chấp hành và Ban Tổng thư ký đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới VFF và U17 Việt Nam về thành tích ấn tượng tại giải đấu.

AFF đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam ở giải đấu. Họ nhấn mạnh rằng đoàn quân HLV Roland đã thể hiện chất lượng chuyên môn, tinh thần thi đấu và sự gắn kết tập thể. “Chức vô địch là thành quả xứng đáng, phản ánh sự nỗ lực, kỷ luật và tính chuyên nghiệp của các cầu thủ, ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển”, AFF nhấn mạnh trong thư chúc mừng.

Bên cạnh đó, AFF cũng ghi nhận sự đóng góp của U17 Việt Nam vào chất lượng chuyên môn chung của giải đấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của giải U17 Đông Nam Á. Thành tích lần này được xem là minh chứng cho những tiến bộ tích cực trong công tác phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải U17 châu Á (Ảnh: VFF).

AFF đồng thời đánh giá giải U17 Đông Nam Á là nền tảng quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển, tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa các liên đoàn thành viên trong khu vực. Mặt bằng chuyên môn ngày càng được nâng cao cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á trong thời gian qua.

AFF cũng tin tưởng thành công của U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo động lực cho bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với LĐBĐVN trong các hoạt động sắp tới.

Ở giải U17 châu Á, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền tham dự World Cup.