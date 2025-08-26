Bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại, xác định 14 đội giành vé đi tiếp

Ở lượt trận hôm qua, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Đức khi thất bại với tỷ số 0-3. Kết quả này khiến cho thầy trò HLV Tuấn Kiệt bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại dù thi đấu rất nỗ lực (Ảnh: FIVB).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã toàn thua cả hai trận đấu ở bảng G trước Ba Lan và Đức. Trong khi đó, hai đội bóng chuyền này đã giành vé đi tiếp khi đều giành chiến thắng trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kenya.

Cuộc đối đầu của Ba Lan và Đức ở lượt trận cuối sẽ phân định ngôi đầu bảng G. Đây là vị trí quan trọng khi giúp họ có thể tránh được đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm này là Italy.

Mặc dù bị loại nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có lý do chiến đấu hết mình trước Kenya. Chúng ta đang hướng tới chiến thắng trong lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền nữ thế giới. Trong trận giao hữu trước giải đấu, thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã thắng 4-0 trước Kenya.

Cùng với Ba Lan và Đức, 12 đội bóng khác giành vé lọt vào vòng 1/8 sau loạt trận thứ hai đã được xác định.

Ở bảng A, Thái Lan và Hà Lan đã không gặp nhiều khó khăn khi giành vé đi tiếp. Họ đều giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với Ai Cập và Thụy Điển.

Tình hình tương tự ở bảng B, hai đội Italy và Bỉ tỏ ra vượt trội so với hai đối thủ còn lại của bảng đấu là Slovakia và Cuba khi đều giành chiến thắng cả hai trận với cùng tỷ số 3-0.

Tới bảng C, Brazil đã giành vé vào vòng 1/8 sau hai chiến thắng trước Pháp và Hy Lạp. Tấm vé còn lại được xác định ở trận đối đầu trực tiếp của Pháp và Hy Lạp ở lượt trận cuối cùng.

Thái Lan cho thấy đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á khi xuất sắc giành vé lọt vào vòng 1/8 (Ảnh: FIVB).

Bảng D có kịch bản tương tự. Mỹ đã giành hai chiến thắng với cùng tỷ số 3-1 trước Slovenia và Argentina để giành vé đi tiếp. Ba đội Argentina, CH Séc và Slovenia sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại.

Tới bảng E, hai đội Thổ Nhĩ Kỳ và Canada đã ghi danh vào vòng 1/8 sau hai chiến thắng trước Tây Ban Nha và Bulgaria.

Bảng F cũng chứng kiến hai đội bóng Dominica và Trung Quốc lọt vào vòng 1/8 sau khi lần lượt đánh bại Mexico và Colombia. Cuối cùng, ở bảng H, đương kim vô địch Serbia và Nhật Bản cũng đi tiếp khi vượt qua Cameroon và Ukraine.

Như vậy, 14/16 tấm vé lọt vào vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ thế giới đã được xác định. Hai tấm vé còn lại được xác định thông qua các cuộc cạnh tranh ở bảng C và bảng D. Cả hai bảng đấu này đều sẽ thi đấu loạt trận quyết định vào chiều, tối nay (26/8).