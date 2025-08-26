Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia từ chức, tuyển quốc gia gặp sóng gió

Thông tin trên được tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times đăng tải tối qua (25/8). New Straits Times chia sẻ: “Thông tin cho biết, ông Datuk Joehari Ayub đã nộp đơn từ chức hồi thứ sáu tuần trước, vì lý do sức khỏe”.

Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub (Ảnh: NST).

“Ông Datuk Joehari Ayub đã vắng mặt trong hầu hết các sự kiện và những bức ảnh chụp chung của FAM trong thời gian gần đây”, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia thông tin thêm.

Cũng theo truyền thông Malaysia, người nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của Chủ tịch Datuk Joehari Ayub trong vai trò lãnh đạo mới của FAM, là Phó Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi.

Việc ông Datuk Joehari Ayub từ chức được báo chí Malaysia gọi là “cú sốc”, bởi ông này ngồi ghế Chủ tịch FAM chưa lâu. Ông Datuk Joehari Ayub đảm nhận vị trí nói trên hồi tháng 2 năm nay. Dự kiến nhiệm kỳ của ông Datuk Joehari Ayub sẽ kéo dài đến năm 2029, cho đến khi xuất hiện thông tin ông này từ chức.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) sẽ đối diện với nhiều sóng gió trong thời gian tới (Ảnh: VFF).

Ngoài ra, việc Chủ tịch đương nhiệm của FAM rút lui còn gây bất ngờ ở chỗ, đội tuyển quốc gia Malaysia đang thành công. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya vừa có chiến thắng rất đậm 4-0 trước đội tuyển Việt Nam hồi ngày 10/6 vừa qua, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Chỉ có điều chiến thắng có một số “vết xước”, khi một số kênh truyền thông của nước láng giềng Indonesia nghi ngờ gốc gác của các cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia. Còn dư luận bóng đá Malaysia từng lên tiếng yêu cầu FAM phải công khai nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch này.

Điều đáng chú ý tiếp theo, cho đến giờ FAM hoàn toàn im lặng, họ không hề phủ nhận các thông tin được báo chí Malaysia đăng tải những ngày qua.