Báo Hàn Quốc vẽ ra kịch bản như mơ với U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc

Ở vòng bán kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc, còn U23 Hàn Quốc đụng độ với U23 Nhật Bản. Trước thềm hai trận đấu, tờ News Nate đã vẽ ra kịch bản trong mơ khi U23 Việt Nam lọt vào chung kết và đối đầu với U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Tờ báo của Hàn Quốc bình luận: “Có khả năng các HLV người Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết giải U23 châu Á. Hai HLV Lee Min Sung (53 tuổi) của U23 Hàn Quốc và Kim Sang Sik (50 tuổi) của U23 Việt Nam đều giành quyền vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ giải năm 2018 khi HLV Kim Bong Gil dẫn dắt U23 Hàn Quốc và HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam, có hai HLV người Hàn Quốc cùng vào bán kết giải U23 châu Á.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, U23 Hàn Quốc mới trở lại vòng 4 đội mạnh nhất, sau các lần bị loại sớm ở tứ kết các năm 2022 và 2024.

HLV Kim Sang Sik đang cùng U23 Việt Nam trải qua giải đấu để đời khi toàn thắng trong cả 4 trận trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, U23 Saudi Arabia và U23 UAE để góp mặt ở vòng bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Nếu U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam cùng thắng ở bán kết, trận chung kết sẽ chứng kiến hai HLV người Hàn Quốc đối đầu nhau. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu điều này xảy ra. Năm 2018, U23 Hàn Quốc của HLV Kim Bong Gil đã dừng bước ở bán kết, còn U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo lọt vào chung kết, khiến màn so tài giữa hai HLV Hàn Quốc bị lỡ hẹn.

U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa khi toàn thắng cả 4 trận ở giải U23 châu Á (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

HLV Lee Min Sung và HLV Kim Sang Sik từng đối đầu một lần tại K-League vào tháng 4/2023 khi họ lần lượt dẫn dắt Daejeon Hana Citizen và Jeonbuk Hyundai. Tuy nhiên, khi đó ông Kim Sang Sik bị truất quyền chỉ đạo nên không trực tiếp dẫn dắt trong trận đấu. Daejeon của HLV Lee đã giành chiến thắng. Sau đó, HLV Kim rời Jeonbuk vào tháng 5 cùng năm, còn HLV Lee chia tay đội vào tháng 5 năm sau.

U23 Hàn Quốc của HLV Lee Min Sung đang hướng đến danh hiệu vô địch thứ hai sau chức vô địch năm 2020, trong khi U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đang nhắm tới chức vô địch đầu tiên, điều mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng chưa đạt được.

Nếu U23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch, họ sẽ sánh ngang U23 Nhật Bản với thành tích nhiều lần vô địch nhất (2 lần). U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo nên lịch sử mới với lần đầu tiên vào chung kết và giành danh hiệu vô địch”.

Trong khi đó, tờ Daum khen ngợi U23 Việt Nam: “Với phong độ ấn tượng gần đây cùng tinh thần chiến đấu đầy tự tin, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn đủ sức đánh bại U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong 5 năm qua khi thắng 2, hòa 1, thua 1 trong 4 trận đấu gặp U23 Trung Quốc. “Những chiến binh sao vàng” chưa từng thắng U23 Trung Quốc ở các trận đấu chính thức nhưng các trận đối đầu ấy đều diễn ra rất lâu rồi.

U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình kỳ diệu ở giải U23 châu Á và hướng tới chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Trước đó, vào lúc 18h30, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U23 Nhật Bản.