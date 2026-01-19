Báo Trung Quốc lo đội nhà bị trọng tài xử ép ở trận gặp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Trang Sina của Trung Quốc bày tỏ quan điểm, đội tuyển U23 Trung Quốc từng gặp vấn đề liên quan đến các trọng tài ở giải U23 châu Á năm nay.

Trang báo này viết: “Trong trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan ở cuối vòng bảng, ngày 14/1, trọng tài người Qatar Abdulla Al-Marri đã đưa ra một số quyết định gây rất nhiều tranh cãi”.

Ngoài vấn đề chuyên môn, báo Trung Quốc còn lo đội nhà thiệt thòi vì vấn đề trọng tài trước trận bán kết gặp U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

“Những quyết định của vị trọng tài người Qatar suýt chút nữa đã giúp U23 Thái Lan giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Trung Quốc”, trang Sina bình luận thêm.

Nếu thất bại trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng D, diễn ra vào ngày 14/1 nói trên, U23 Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng bảng, nhường quyền đi tiếp cho U23 Thái Lan. Chính vì thế, truyền thông của quốc gia tỷ dân không hài lòng về các quyết định của trọng tài, mà theo quan điểm của họ, không có lợi cho U23 Trung Quốc.

Cũng theo quan điểm của trang báo này, các trọng tài đến từ khu vực Tây Á có vẻ như không “hợp” với đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân.

Trang Sina nhận định tiếp: “Ở trận đấu tứ kết giữa U23 Trung Quốc với U23 Uzbekistan ngày 17/1, trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Amar Mahford đến từ Bahrain. Các trợ lý của ông Amar Mahford đến từ Oman, trọng tài thứ tư là người Qatar. Trọng tài phòng VAR cũng là người Qatar”.

“Tất cả các trọng tài liên quan đến trận đấu tứ kết nói trên đều là các trọng tài Tây Á. Chính vì thế, chúng tôi lưu ý các cầu thủ U23 Trung Quốc phải cẩn thận, nhất là cẩn thận trong khâu phòng ngự”, vẫn là những dòng được viết trên trang Sina.

Có thể thấy, trang báo của Trung Quốc e ngại khả năng các trọng tài Tây Á tiếp tục điều hành các trận đấu của U23 Trung Quốc ở giai đoạn tiếp theo của giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam chưa gặp bất kỳ vấn đề nào đáng chú ý liên quan đến công tác trọng tài tại giải năm nay (Ảnh: AFC).

Nếu thế thì tờ Sina có lý do để vui mừng, bởi trọng tài điều khiển trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ là một người Australia, ông Alexander George King. Các trợ lý của ông George King cũng là những người Australia, gồm các ông James Andrew Lindsay và ông Kearney John Robinson.

Chỉ có trọng tài thứ 4 là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman). Dù vậy, với việc cả 4 đội bóng vào bán kết, gồm U23 Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và U23 Trung Quốc đều là các đội đến từ phía Đông châu Á, việc AFC phân công các trọng tài Tây Á hoặc Australia xuất hiện trong các trận bán kết là điều bình thường.

Trận bán kết thứ hai của giải đấu, giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia). Trước đó, trận bán kết thứ nhất giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 18h30, trên sân King Abdullah, cũng tại thành phố Jeddah.