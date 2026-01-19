Siêu máy tính dự đoán kết quả trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã có trận đấu đầy quả cảm trước U23 UAE để giành tấm vé vào vòng bán kết. Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Lê Phát và Đình Bắc nhưng lại bị gỡ hòa, U23 Việt Nam không hề nao núng khi bước vào hiệp phụ.

U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Khoảnh khắc tỏa sáng của Phạm Minh Phúc ở phút 100 với cú dứt điểm quyết đoán không chỉ ấn định thắng lợi 3-2 mà còn khẳng định sự vượt trội về nền tảng thể lực và tâm lý chiến đấu của toàn đội.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, U23 Việt Nam góp mặt tại bán kết một kỳ U23 châu Á. Với màn thể hiện xuất sắc từ đầu giải đấu, AFC nhận định Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu năm nay.

Trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, siêu máy tính của AFC đã có những dự đoán đầy bất ngờ. Theo đó, cơ hội giành chiến thắng của U23 Việt Nam được đánh giá vượt trội lên tới 94%, trong khi khả năng đi tiếp của U23 Trung Quốc chỉ khiêm tốn ở mức 6%.

Dù đây chỉ là dữ liệu giả lập dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, nhưng nó phản ánh đúng thực tế về sự chênh lệch trong màn trình diễn của hai đội kể từ đầu giải.

Lần gần nhất hai đội đối đầu là ở Panda Cup 2025. Khi ấy, U22 Việt Nam đã khiến U22 Trung Quốc ngỡ ngàng khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Kết quả này là sự tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng mà bóng đá Việt Nam đã thiết lập trước Trung Quốc.

U23 Việt Nam tự tin đối đầu U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Kể từ năm 2016, hai đội gặp nhau 5 lần, trong đó Việt Nam thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng của U22/U23 Việt Nam đều diễn ra trên sân khách, bao gồm chiến thắng 2-0 tại Vũ Hán năm 2019 và trận thắng tại Panda Cup 2025.

Việc từng đối đầu và đánh bại đối thủ giúp các trụ cột như Thái Sơn, Đình Bắc hay Lý Đức hiểu rõ từng bước chạy của các cầu thủ U23 Trung Quốc. Sự am hiểu kết hợp với nền tảng thể lực đang ở độ chín giúp U23 Việt Nam có thể chủ động áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Theo lịch, trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân vận động Al Faisal (Saudi Arabia), nơi “Rồng vàng” đã đánh bại 2 đối thủ “sừng sỏ” là đội chủ nhà U23 Saudi Arabia tại vòng bảng và U23 UAE ở trận tứ kết.