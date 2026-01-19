Chuyên gia: “U23 Trung Quốc có lối chơi hiện đại, khoa học nhất thế giới”

U23 Trung Quốc tiến vào bán kết giải U23 châu Á với lối chơi “dựng xe bus”. Họ đã thành công khi chưa thủng lưới bất kỳ bàn nào sau 4 trận. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cũng chỉ mới có 1 bàn thắng do công của hậu vệ Peng Xiao.

U23 Trung Quốc vẫn chưa thủng lưới bàn nào (Ảnh: AFC).

Nhiều quan điểm lên tiếng chỉ trích lối chơi của U23 Trung Quốc vì quá tiêu cực, không đẹp mắt. Tuy nhiên, chuyên gia Fan Zhiyi lại nghĩ ngược lại. Ông cho rằng lối chơi của HLV Antonio Puche phù hợp với xu hướng hiện đại.

Cựu danh thủ bóng đá Trung Quốc bình luận: “Có người cho rằng đây (lối chơi phòng ngự số đông) chỉ là giải pháp tình thế, sau này có lực lượng tốt hơn thì đội bóng sẽ đổi sang chơi tấn công. Tôi không đồng ý.

Ngay cả khi trình độ cầu thủ được nâng cao, chúng ta vẫn nên duy trì lối chơi này. Đây là một trong những chiến thuật tiên tiến và khoa học nhất thế giới và cũng là lối chơi dễ mang lại chiến thắng. Ưu điểm lớn nhất của nó là khiến phần lớn các đối thủ rơi vào trạng thái bế tắc và không biết phải đối phó thế nào”.

Chuyên gia Fan Zhiyi khen ngợi thủ thành Li Hao xuất sắc nhưng ông cho rằng chiến tích của U23 Trung Quốc là sự nỗ lực của toàn đội, chứ không riêng người gác đền. Ông nói thêm: “Phải thừa nhận rằng U23 Trung Quốc có người gác đền quá xuất sắc.

Thủ thành Li Hao nhận được nhiều lời khen (Ảnh: AFC).

Trong loạt đá luân lưu với U23 Uzbekistan, cậu ấy tự tin đến mức cười rất thoải mái. Với trạng thái và năng lực hiện tại, Li Hao hoàn toàn xứng đáng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Chúng ta cần trao nhiều cơ hội hơn cho những cầu thủ trẻ đã được chứng minh năng lực.

Mọi người đều khen ngợi Li Hao nhưng tôi cho rằng chúng ta cần khen cả tập thể. Đội bóng đã xây dựng chiến thuật hợp lý và thi đấu với khả năng tuân thủ cực kỳ cao. Trên hàng công, Baihelamu, Wang Yudong gây áp lực ngay tuyến đầu, đến hàng thủ với Umidjan Yusup đầy chắc chắn. Tất cả đều giữ vị trí tốt, gần như không để đối phương có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Chính sự gắn kết đó cộng với phong độ cao của Li Hao đã tạo nên chuỗi 4 trận với 400 phút giữ sạch lưới”.

Cựu danh thủ Fan Zhiyi cũng bày tỏ sự lạc quan trước sự trưởng thành của U23 Trung Quốc: “Bây giờ xem U23 Trung Quốc thi đấu, tôi không còn cảm giác lo lắng như trước. Hàng thủ của đội bóng cực kỳ chắc chắn, phản công sắc bén.

Nếu các tiền đạo tự tin hơn, họ sẽ tạo ra bước đột phá lớn cho đội bóng. Li Hao tiến bộ như thế này cũng là kết quả từ việc được HLV Zheng Zhi trao cơ hội tại CLB. Các HLV trẻ hiểu rõ cách truyền niềm tin cho cầu thủ trẻ. Tôi tin tưởng vào thế hệ đội tuyển mới và hy vọng U23 Trung Quốc ngày càng trưởng thành, tiếp tục gặt hái thành công”.

Đây là lần đầu tiên, U23 Trung Quốc giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á. Họ sẽ đối đầu với U23 Việt Nam vào ngày 20/1.