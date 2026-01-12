Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia ở đâu?

Hôm nay (12/1), U23 Việt Nam sẽ đối diện với U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là trận đấu có tính chất sống còn với hai đội bóng.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng A (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trước thềm trận đấu, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận thắng trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang có nhiều hơn U23 Jordan và U23 Saudi Arabia 3 điểm.

Theo tính toán, U23 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nếu như không thua hoặc thất bại với cách biệt từ 4 bàn trở lên (ngoại trừ tỷ số 0-3) trước U23 Saudi Arabia. Chúng ta sẽ đứng đầu bảng nếu như thất bại với cách biệt 1 bàn trước đội chủ nhà.

Việc giành ngôi đầu bảng A có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam. Điều đó sẽ giúp cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tránh được U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia đang bị đẩy vào thế khó sau thất bại 2-3 trước U23 Jordan. Đội bóng của HLV Di Biagio không còn lựa chọn ngoài việc giành chiến thắng trước U23 Việt Nam trong trận đấu này.

Trong quá khứ, U23 Saudi Arabia chiếm ưu thế rõ rệt trước U23 Việt Nam. Ở giải U23 châu Á 2022, “Chim ưng xanh” (biệt danh của Saudi Arabia) đã đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-0 ở vòng tứ kết. Tại Asiad 2023, U23 Saudi Arabia tiếp tục giành chiến thắng 3-1 trước U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thất bại trong hai trận gần nhất gặp U23 Saudi Arabia (Ảnh: Duy Hiếu).

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. U23 Việt Nam đang có sự hưng phấn cao độ sau khi toàn thắng hai trận đấu đầu tiên ở giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia bộc lộ nhiều điểm yếu trong việc chống phản công ở trận gặp U23 Jordan. Thế nhưng, chúng ta không thể coi thường U23 Saudi Arabia khi họ bị đẩy vào thế chân tường.

Nói gì thì nói, U23 Saudi Arabia cũng là đội bóng hàng đầu ở châu Á và có lợi thế sân nhà trong trận đấu này. Đây là bài kiểm tra lớn với U23 Việt Nam.