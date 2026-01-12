Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam đang đứng đầu bảng A với 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang đứng trước thời cơ rất lớn để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, chủ nhà U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bị loại sớm.

U23 Việt Nam hứa hẹn trải qua trận đấu căng thẳng với U23 Saudi Arabia (Ảnh: Duy Hiếu).

Bình luận về trận đấu này, tờ Pikiran-Rakyat viết: “Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Cuộc đối đầu này sẽ trực tiếp quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A giải U23 châu Á.

Sau thất bại 2-3 trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia bước vào trận đấu này với nhiệm vụ vô cùng khó khăn là phải giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Hàng thủ là vấn đề lớn với U23 Saudi Arabia khi họ thi đấu khá chuệch choạc ở trận gặp U23 Jordan.

Ngược lại, U23 Việt Nam đã cho thấy sức mạnh khi giành chiến thắng trong hai trận gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Họ không còn là đối thủ bị đánh giá thấp ở châu Á, thay vào đó, U23 Việt Nam đã vươn lên là kẻ thách thức.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sở hữu lối chơi tốc độ, chuyển trạng thái nhanh, pressing (gây sức ép) quyết liệt và khả năng dứt điểm hiệu quả. Họ trở thành mối đe dọa thực sự cho mọi đối thủ”.

U23 Saudi Arabia bị đẩy vào thế đường cùng trong trận đấu này (Ảnh: AFC).

Nhận định về kết quả trận đấu này, tờ báo của Indonesia cho rằng U23 Saudi Arabia sẽ rất nguy hiểm khi bị đẩy vào thế chân tường và có lợi thế sân nhà. Do đó, “Chim ưng xanh” (biệt danh của Saudi Arabia) vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam.

Tờ Pikiran-Rakyat dự đoán U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Saudi Arabia.

Tương tự, tờ Tribunnews bình luận: “U23 Saudi Arabia được dự đoán sẽ chơi tấn công mạnh mẽ vì buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn rất nguy hiểm với những pha phản công, nhưng sức ép từ đội chủ nhà có thể trở thành yếu tố tạo nên khác biệt ở trận đấu mang tính quyết định này”.

Tờ Tribunnews cũng dự đoán U23 Việt Nam chịu thua 1-2 trước U23 Saudi Arabia.