Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á 2026

Vòng chung kết giải U17 châu Á 2026 ban đầu có 16 đội bóng tham dự, được chia làm 4 bảng. Tuy nhiên, sau khi U17 Triều Tiên rút lui, giải đấu chỉ còn 15 đội. Theo phân bổ của FIFA, châu Á sẽ có 9 suất tham dự World Cup thông qua giải U17 châu Á, bao gồm chủ nhà Qatar.

Điều đó có nghĩa rằng, U17 Việt Nam sáng cửa tham dự giải đấu cấp độ thế giới. Ở giải U17 châu Á, U17 Việt Nam nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland chỉ cần vượt qua vòng bảng (một trong hai vị trí dẫn đầu) là hoàn thành mục tiêu.

Ngay cả khi xếp thứ ba bảng đấu, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội tham dự World Cup. Trong trường hợp U17 Qatar (chủ nhà World Cup) vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ có vé tham dự World Cup nếu là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu vào buổi đêm trong cả ba trận đấu vòng bảng. Đội bóng của HLV Roland sẽ thi đấu trận mở màn giải đấu gặp U17 UAE vào lúc 0h ngày 7/5. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai gặp U17 Hàn Quốc vào lúc 23h ngày 10/5. “Những chiến binh sao vàng” sẽ chốt lại vòng bảng gặp U17 UAE vào lúc 0h ngày 14/5.

Có thể thấy, lịch thi đấu này khá giống với giải đấu năm ngoái khi U17 Việt Nam đối đầu với U17 UAE ở trận cuối cùng vòng bảng. Khi ấy, đoàn quân của HLV Roland đã dẫn trước U17 UAE cho tới phút 87, trước khi bị gỡ hòa. Nếu tỷ số 1-0 được giữ nguyên, đội bóng trẻ Việt Nam đã có thể tham dự World Cup.

Vào ngày 1/5, U17 Việt Nam sẽ sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng. Chức vô địch giải U17 Đông Nam Á mới đây tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Roland trước giải châu Á.