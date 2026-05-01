Vận động viên tử nạn trên đường đua mô tô tại Cần Thơ

Người gặp nạn là tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu, sinh năm 1997. Khi vận động viên (VĐV) này bước vào vòng cuối, xe của anh vào cua thì bất ngờ mất lái.

Tay đua này bị ngã trượt khỏi xe và bị hất văng vào khu vực hàng chắn giảm chấn được bố trí vòng quanh đường đua. Cú va chạm quá mạnh khiến cho Quốc Hiếu chấn thương rất nặng.

Đội ngũ y tế có mặt ngay tại địa điểm thi đấu lập tức làm nhiệm vụ, sau khi sơ cứu, họ đưa VĐV gặp nạn vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ để cấp cứu. Không may, do chấn thương quá nặng, đặc biệt là ở vòng đầu và cổ, VĐV Quốc Hiếu đã không thể qua khỏi.

Hình ảnh Quốc Hiếu gặp nạn, trượt khỏi xe trước khi xảy ra va chạm với dãy hàng chắn giảm chấn được đặt dọc đường đua (Ảnh: Lê Phương).

Theo thông tin được xác nhận từ phía các bên có liên quan, VĐV Quốc Hiếu qua đời rạng sáng nay (1/5).

Tại giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, tay đua này tranh tài ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc. Vòng đua tại Cần Thơ chiều qua (30/4) là một trong những vòng đua thuộc hệ thống thi đấu thường niên của giải đua xe mô tô sân tròn, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Sự ra đi của tay đua trẻ để lại niềm tiếc thương lớn với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mô tô Việt Nam.