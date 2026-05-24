Trình độ U17 Việt Nam so với Nhật Bản, Trung Quốc ở bản đồ bóng đá châu Á

Ấn tượng của U17 Việt Nam không chỉ là tấm vé dự VCK World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử, mà còn là sự tiến bộ vượt bậc nói chung của bóng đá trẻ Việt Nam.

Thành công của đội tuyển U17 Việt Nam không chỉ là lời khẳng định của riêng đội bóng này, mà còn là lời khẳng định của toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ trong nước. Đội tuyển U17 Việt Nam nối tiếp những chiến tích đầy vẻ vang mà các đội U23 hay U19 Việt Nam từng thực hiện trong những năm gần đây.

Tiệm cận trình độ bóng đá trẻ Tây Á

Tại giải U17 châu Á năm 2026, U17 Việt Nam gặp 2 đội đến từ khu vực Tây Á, gồm Yemen và UAE. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland thắng cả 2. Chúng ta vượt qua U17 Yemen với tỷ số 1-0 và đánh bại U17 UAE 3-2.

Những trận thắng này của đội tuyển U17 Việt Nam, cộng với những lần mà bóng đá trẻ Việt Nam gây tiếng vang ở sân chơi châu lục, thường là tạo bất ngờ trước các đội bóng Tây Á, tiếp tục khẳng định chất lượng của các đội tuyển trẻ Việt Nam, với các đội bóng đá trẻ đến từ khu vực này.

Cụ thể, ở VCK giải U23 châu Á, diễn ra hồi tháng 1 năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam cũng toàn thắng trong các trận đấu gặp những đại diện của bóng đá trẻ Tây Á.

Khi đó, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) thắng U23 Jordan 2-0, thắng Saudi Arabia 1-0 ở vòng bảng, vượt qua U23 UAE 3-2 ở tứ kết.

Có thể nói, đường đến vị trí hạng 3 của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026 là lời khẳng định cho chất lượng của bóng đá trẻ Việt Nam, khi đối đầu với các đội bóng cùng trang lứa ở Tây Á.

Trước khi đội tuyển U23 Việt Nam đứng thứ 3 tại giải U23 châu lục năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam thời HLV Park Hang Seo (người Hàn Quốc) đứng nhì tại giải U23 châu Á 2018, cũng nhờ thành tích bất bại trước các đội Tây Á.

Năm đó, U23 Việt Nam hòa Syria 0-0 ở vòng bảng, thắng U23 Iraq sau loạt sút luân lưu ở tứ kết (hòa 3-3 ở giờ thi đấu chính thức hiệp phụ), thắng U23 Qatar sau loạt sút luân lưu ở bán kết (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ).

Trước nữa, khi đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn vào bán kết giải U19 châu Á năm 2016, qua đó giành vé dự VCK World Cup U20 năm 2017, chúng ta cũng bất bại trước các đội bóng Tây Á.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn hòa U19 UAE 1-1, hòa U19 Iraq 0-0 ở vòng bảng, thắng đội chủ nhà Bahrain 1-0 ở bán kết.

Thành công này của các đội tuyển trẻ Việt Nam trước các đội ở Tây Á, được cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm lý giải: “Thật ra tất cả những kết quả mà chúng ta có được không hề ngẫu nhiên”.

“Chất lượng đào tạo của các học viện bóng đá trẻ Việt Nam tiến bộ đều đặn trong suốt 20 năm qua. Cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay được trang bị kỹ thuật tốt hơn trước, tư duy chiến thuật tốt hơn, thể hình và thể lực tiến bộ.

Những yếu tố này cộng với khâu kỷ luật chiến thuật và sự tinh quái của cầu thủ Việt Nam tốt hơn so với cầu thủ thuộc Tây Á, nên các đội bóng đá trẻ Việt Nam luôn có cơ hội cao để đánh bại các đội bóng cùng trang lứa đến từ Tây Á”, ông Dương Vũ Lâm nói thêm.

Khác biệt giữa bóng đá Tây Á so với bóng đá Việt Nam chỉ xuất hiện ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, khi cầu thủ của đôi bên bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Ở sân chơi này, các nền bóng đá Tây Á có cầu thủ sang châu Âu thi đấu (Iran, Iraq). Hoặc giải vô địch quốc gia của họ sở hữu rất nhiều cầu thủ có đẳng cấp cao từ khắp thế giới, nhờ tiềm lực tài chính hùng hậu (Saudi Arabia, Qatar, UAE), giúp cho các CLB của họ được nâng chất, giải quốc nội của họ hấp dẫn hơn.

Riêng các đội Saudi Arabia, UAE và Qatar còn thường xuyên nhập tịch các cầu thủ có nguồn gốc Brazil, Argentina hay châu Phi, tạo nên diện mạo khác của các đội tuyển quốc gia của những nền bóng đá này.

Điều đó khiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chưa thể bắt kịp các đội tuyển quốc gia thuộc Tây Á. Nhưng riêng ở các cấp độ trẻ, chúng ta đã có bước tiến vượt bậc, chạm đến trình độ của các đội tuyển ở khu vực này.

Rút ngắn khoảng cách với các đội trẻ ở Đông Á

Các nền bóng đá ở Đông Á, điển hình là Nhật Bản và Hàn Quốc, vẫn là những nơi có hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất châu Á, tiệm cận trình độ đào tạo của một số nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Cụ thể, U17 Nhật Bản vừa có lần thứ 5 vô địch giải U17 châu Á, sau khi đăng quang tại giải đấu năm nay. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc nối dài kỷ lục về số lần vô địch của mình lên con số 5.

Việc Nhật Bản gần như thống như thống trị ở các sân chơi trẻ châu lục có lẽ không có gì bất ngờ. Trái lại, việc bóng đá trẻ Trung Quốc quật khởi trong thời gian gần đây mới là bất ngờ lớn của bóng đá châu lục.

2 kỳ giải trẻ liên tiếp, bóng đá Trung Quốc lọt vào các trận chung kết, đó là đội tuyển U23 và đội tuyển U17 của quốc gia tỷ dân này. Ở cả 2 trận chung kết U23 và U17 châu lục năm 2026, các đội trẻ của Trung Quốc chỉ thua đúng một đối thủ, đó là Nhật Bản.

Nếu không phải là Nhật Bản trong các trận chung kết, có thể các đội tuyển trẻ của Trung Quốc đã có được danh hiệu trong năm nay. Điều đó phản ánh nền bóng đá thuộc quốc gia tỷ dân này đã bắt đầu có những chuyển biến đáng kể trong khâu đào tạo trẻ, sau nhiều năm “lạc đường” vì chính sách ưu tiên cho cầu thủ nhập tịch.

Các quốc gia ở phía Đông Á vẫn nổi tiếng về tính khoa học, kỷ luật. Ngoài ra, cầu thủ của họ có thêm yếu tố thể hình và thể lực tốt. Nếu họ quyết tâm dồn lực cho công tác đào tạo trẻ, họ sẽ rất mạnh.

Dù vậy, bất chấp sức mạnh của những nền bóng đá Đông Á, khi đối đầu với các đại diện của các nền bóng đá ở khu vực này, các đại diện của bóng đá trẻ Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ nhất định. Rõ nhất là ở 2 trận gặp các đội U23 và U17 Hàn Quốc tại giải U23 và U17 châu lục trong năm nay.

Về tổng thể, đối thủ vẫn mạnh hơn hẳn các đội trẻ của Việt Nam, nhưng so với nhiều năm trước, U23 Việt Nam và U17 Việt Nam vẫn tìm thấy con đường để chiến thắng, chứ không còn chịu cảnh bế tắc hoàn toàn như nhiều năm trước.

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 hồi tháng 1, sau loạt sút luân lưu. Còn U17 Việt Nam suýt thắng U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu lục cách đây chưa lâu.

Tỷ số của trận đấu này là 4-1 nghiêng về phía đội bóng trẻ xứ sở kim chi, nhưng diễn biến trên sân thực tế khác hoàn toàn với tỷ số. U17 Việt Nam thực tế đã dẫn trước U17 Hàn Quốc đến tận phút 84 của trận đấu. Cả 4 bàn thắng của đối thủ đều được ghi từ thời điểm phút 84 trở đi.

Và thật ra, sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ U17 Việt Nam rơi vào trạng thái hụt hẫng về mặt tâm lý, do đột ngột mất vé sớm lọt vào tứ kết (đồng nghĩa với suất dự VCK World Cup U17 năm nay). Những bàn thua sau đó chỉ là hệ quả của sự hụt hẫng này.

Chứ về tổng thể cách chơi, các cầu thủ của bóng đá Việt Nam đã chơi tốt hơn trước mọi đối thủ ở châu Á. Cầu thủ Việt Nam giờ đây tự tin hơn trong việc kiểm soát bóng, phối hợp nhóm, chơi theo đúng cách mà họ được đào tạo qua nhiều năm và đúng chiến thuật mà các HLV chuẩn bị cho toàn đội.

Đấy là dấu hiệu cho thấy con đường mà bóng đá Việt Nam từng đi trong những năm vừa rồi là đúng đắn. Từ những dấu hiện đấy, chúng ta cần đầu tư mạnh hơn nữa cho bóng đá trẻ, tạo ra nhiều sân chơi hơn nữa cho các cầu thủ trẻ, để duy trì vị thế như hiện nay so với các đội bóng Tây Á và cố gắng rút ngắn thêm nữa khoảng cách với các đội bóng đá trẻ ở Đông Á.