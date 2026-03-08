Báo Đài Loan bình luận khi đội nhà đánh bại tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Đài Loan

Trong trận đấu thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á diễn ra vào hôm qua (7/3), tuyển nữ Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Su Yu Hsuan ở phút 26.

Tuyển Đài Loan giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: AFP).

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam bị đẩy xuống vị trí thứ ba bảng C với cùng 3 điểm như Đài Loan nhưng kém hiệu số đối đầu. Dù sao, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội đi tiếp khi 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ có vé.

Bình luận về chiến thắng của đội nhà trước tuyển nữ Việt Nam, tờ Focus Taiwan viết: “Đài Loan đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi và ghi bàn duy nhất ở phút 26 do công của Su Yu Hsuan để giành chiến thắng quý giá với tỷ số 1-0.

Trong những phút sau đó, Đài Loan ngăn chặn rất tốt các đợt tấn công từ phía tuyển nữ Việt Nam và giữ thành công cách biệt mong manh.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Prasobchoke Chokemor sống dậy hy vọng đi tiếp sau thất bại 0-2 trước Nhật Bản trong ngày ra quân. Một trận hòa trước Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng sẽ đảm bảo tấm vé vào tứ kết cho Đài Loan.

Sau trận đấu, HLV Prasobchoke Chokemor thừa nhận tuyển nữ Việt Nam là đối thủ khó chơi nhưng các cầu thủ của ông xứng đáng với chiến thắng. Ông nói thêm rằng kết quả này phản ánh nỗ lực mạnh mẽ của toàn đội. Các cầu thủ đã thể hiện sự kiên nhẫn và kỷ luật trong trận đấu căng thẳng”.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp dù thất bại trước Đài Loan (Ảnh: AFP).

Tờ Taipei Times nhấn mạnh: “Đây là chiến thắng xứng đáng cho Đài Loan. Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc uy hiếp hàng phòng ngự của Đài Loan. Họ không có bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Do đó, chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi giúp Đài Loan gần như sẽ đặt chân vào vòng tứ kết. Trong quá khứ, Đài Loan từng có ba lần vô địch giải bóng đá nữ châu Á nhưng lần gần nhất vào năm 1981”.

Trong khi đó, tờ TSNA viết: “Đài Loan đã đánh bại tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá nữ châu Á 2026 nhờ bàn thắng của Su Yu Hsuan. Chiến thắng này giúp Đài Loan chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trước tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á. Đồng thời, nó cũng giúp đội bóng của HLV Prasobchoke Chokemor mở toang cánh cửa vào tứ kết.

Ở lượt trận cuối, Đài Loan chỉ cần hòa Ấn Độ là giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Đài Loan vẫn đang hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup”.

Theo lịch, hai trận đấu cuối cùng ở bảng C giải bóng đá nữ châu Á giữa tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Đài Loan gặp Ấn Độ cùng diễn ra vào lúc 16h ngày 10/3.