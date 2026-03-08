Báo Đông Nam Á phân tích cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Đài Loan

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Đội tuyển nữ Đài Loan giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam ở giải vô địch châu Á. Qua đó, Đài Loan thắp lại hy vọng đi tiếp”.

“Kết quả của trận đấu này khiến cho cục diện bảng C khó đoán hơn bao giờ hết. Trận đấu diễn ra giữa thời tiết nắng nóng tại Perth (Australia).

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan ngày 7/3 (Ảnh: AFC).

Giữa cái nóng gần 40 độ C, các cầu thủ nữ Việt Nam nhận thấy Đài Loan là đối thủ hoàn toàn khác, so với đội Ấn Độ mà đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp ở lượt trận đầu tiên”, New Straits Times viết thêm.

Cũng theo tờ báo của Malaysia, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể hướng thế trận theo ý mình, dù đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thi đấu rất cố gắng.

Tờ New Straits Times chia sẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có một cú sút trúng đích trong cả trận đấu, cho dù họ đã gia tăng sức ép trong những phút cuối”.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Trận thua trước đội tuyển nữ Đài Loan đẩy đội tuyển nữ Việt Nam xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bảng C”.

Trận đấu diễn ra giữa thời tiết nắng nóng (Ảnh: AFC).

“Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn. Đội bóng này vẫn còn cơ hội lớn cho một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng, để tiến vào tứ kết. Cũng ở bảng đấu này, Nhật Bản đã chính thức có chỗ ở vòng tứ kết, sau chiến thắng đậm 11-0 trước đội tuyển Ấn Độ”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Còn một tờ báo khác của Malaysia là The Star phân tích: “Đội tuyển Đài Loan níu chân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Su Yu-hsuan của Đài Loan ghi bàn trong hiệp một, để giúp đội Đài Loan vươn lên dẫn trước”.

“Đội tuyển nữ Việt Nam tấn công trong hiệp hai, trong khi Đài Loan giữ vững hàng phòng ngự để bảo toàn lợi thế của mình.

Một tình huống kiểm tra VAR ở cuối trận, xem xét có phạt đền hay không cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhưng không có quả phạt đền nào xuất hiện. Đội tuyển nữ Đài Loan giành chiến thắng và vươn lên vị trí thứ hai tại bảng C”, The Star cho biết.

Ở lượt trận cuối cùng vào 16h ngày 10/3, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản, còn Đài Loan chạm trán đội tuyển Ấn Độ.

Bảng xếp hạng bảng C Asian Cup nữ 2026 sau hai lượt trận (Ảnh: AFC).