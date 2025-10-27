Vì sao có sự chênh lệch chế độ tiền ăn ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

Chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thành lập ngay sau khi giải vô địch quốc gia 2025 kết thúc. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung tại Quảng Ninh, bắt đầu bước vào tập luyện.

Quân số đội tuyển có 20 vận động viên (VĐV) gồm: Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Ban huấn luyện đội tuyển gồm 4 thành viên, gồm HLV trưởng và các trợ lý. Ngoài ra, 2 VĐV trụ cột dự kiến hội quân muộn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy, do đang bận thi đấu ở nước ngoài.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến tấm HCV SEA Games 33 (Ảnh: VFV).

Sự chuẩn bị của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mới đây không xuất hiện thông tin gần một nửa số VĐV được triệu tập không được nhận chế độ dinh dưỡng cao nhất theo quy định.

Cụ thể, có 16 thành viên (trong đó có 4 thành viên Ban huấn luyện, 12 VĐV) được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù là 480.000 đồng/người/ngày. 8 thành viên khác trong đội không được hưởng chế độ dinh dưỡng nêu trên, tức là vẫn chỉ được hưởng mức 320.000 đồng/người/ngày theo quy định về chế độ dinh dưỡng dành cho VĐV trong quá trình tập luyện.

Trước đó, tại Thông tư 86/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2020, về Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao đã ghi rõ: “HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao Olympic được hưởng chế độ dinh dưỡng 480.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày”.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chính thức nâng chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV các đội tuyển quốc gia chuẩn bị SEA Games 33, từ ngày 1/10. Theo đó, mức dinh dưỡng mới là 480.000 đồng/người/ngày (mức cũ là 320.000 đồng/người/ngày), được áp dụng ở tất cả các đội tuyển.

Đại diện phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mong muốn các VĐV đều được hưởng chế độ ở mức cao nhất nhằm chuẩn bị tốt cho SEA Games. Bên cạnh đó, nếu có sự chênh lệch về tiền ăn giữa các VĐV với nhau, có thể cũng nảy sinh vấn đề tâm lý, thậm chí mất động lực.

Về việc ngay ở cùng một đội tuyển nhưng có VĐV được nhận chế độ dinh dưỡng ở mức cao nhất, có VĐV lại ở mức bình thường, một lãnh đạo Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết: “Danh sách dự SEA Games được hưởng chế độ dinh dưỡng cao nhất gồm các HLV và 14 VĐV của hai đội nam, nữ. Tuy nhiên, hiện nay 2 VĐV nữ thi đấu ở nước ngoài, đội nữ chỉ còn 4 HLV và 12 VĐV hưởng chế độ cao".

Như vậy, có thể hiểu là dù SEA Games còn hơn một tháng nữa mới diễn ra, nhưng dường như ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định VĐV nào nằm trong danh sách chính thức, từ đó được hưởng chế độ dinh dưỡng cao nhất.

Đây là quy định mà giới chuyên môn cho rằng đội tuyển mất đi tính cạnh tranh khi đã sớm có danh sách chính thức, còn các VĐV không được hưởng chế độ tốt nhất có thể bị tâm lý bất ổn, từ đó ảnh hưởng tới mục tiêu tranh chấp tấm Huy chương vàng (HCV) lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ tham dự SEA Games.

Về phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Tổng thư ký Lê Trí Trường cho biết đây là quy định không chỉ của Cục Thể dục thể thao Việt Nam mà còn của Bộ Tài chính. Đội tuyển bóng chuyền có Ban huấn luyện và 14 VĐV được hưởng mức chế độ cao nhất, tuy nhiên do môn bóng chuyền có đặc thù cần nhiều VĐV để tập luyện, bồi dưỡng cũng như dự phòng khả năng chấn thương, nên danh sách thường sẽ nhiều hơn, cụ thể là 20 VĐV ở đợt tập trung lần này.