Báo Thái Lan chỉ ra kịch bản giúp đội nhà giành vé vào tứ kết

"Mặc dù đội tuyển U23 Thái Lan vẫn chưa giành được chiến thắng nào, chỉ có 1 điểm sau 2 trận đầu tiên, nhưng cơ hội vẫn còn rất rộng mở.

Điều kiện duy nhất để xoay chuyển tình thế và tiến vào tứ kết là phải đánh bại đội tuyển U23 Trung Quốc, đội đang dẫn đầu bảng D", tờ Thairath nhấn mạnh sau khi chứng kiến U23 Thái Lan vất vả cầm hoà 1-1 trước U23 Iraq tối 11/1.

U23 Thái Lan vẫn sáng cửa vào tứ kết nếu như đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối (Ảnh: FA Thailand).

Sau khi để thua U23 Australia ở trận ra quân, U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Iraq để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên đội tuyển xứ sở chùa Vàng nhận "gáo nước lạnh" ở phút 25 khi phải chịu quả phạt đền sau tình huống Nathan James phạm lỗi với Aymen Luay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Amoori Faisal đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Iraq và đẩy U23 Thái Lan vào thế đã khó còn khó hơn. Dù vậy những nỗ lực của các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan đã được đền đáp khi có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 85 do pha lập công của Chinngoen Phutonyong.

Việc giành được 1 điểm ở những phút cuối giúp U23 Thái Lan tiếp tục níu giữ hy vọng giành vé vào tứ kết, và truyền thông Thái Lan đã chỉ ra những kịch bản mà đội nhà sẽ gặp ở lượt đấu cuối với U23 Trung Quốc.

"Nếu Thái Lan thắng, họ sẽ có 4 điểm, bằng với Trung Quốc, nhưng đội U23 Thái Lan sẽ tự động giành quyền vào vòng tiếp theo nhờ thành tích đối đầu tốt hơn, bất kể hiệu số bàn thắng.

Họ cũng không cần lo lắng về kết quả trận đấu còn lại giữa Iraq và Australia, bởi vì bất kể kết quả thế nào, Thái Lan vẫn sẽ đứng thứ hai trong bảng", tờ Thairath khẳng định.

U23 Thái Lan hòa 1-1 U23 Iraq

Trong khi đó, tờ Line Today lại nhấn mạnh trận đấu với U23 Trung Quốc tới đây giống như một trận chung kết ở bảng D.

"Đó sẽ là một trận chung kết nghẹt thở sau khi U23 Thái Lan giành được trận hòa 1-1 trước Iraq tại giải châu Á. Sau hai trận đấu ở bảng này, Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm, tiếp theo là Australia với 3 điểm, Iraq với 2 điểm và Thái Lan với 1 điểm.

U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội tiến vào vòng tiếp theo trong trận đấu cuối cùng nếu giành được chiến thắng trước U23 Trung Quốc", tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh.

"Chúng tôi đã đặt mục tiêu để lọt vào ít nhất tám đội trong giải đấu này. Chúng tôi đã đối mặt với Trung Quốc trước đây trong dịp FIFA Days. Trung Quốc là một đội có những cầu thủ xuất sắc, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi có hy vọng, thậm chí là một phần trăm, chúng tôi sẽ nỗ lực”, trang FA Thailand cũng dẫn lời HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sau trận hoà với U23 Iraq.

Bảng xếp hạng bảng D giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).