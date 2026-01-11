Thoát thua trong gang tấc, U23 Thái Lan sống dậy hy vọng đi tiếp

U23 Thái Lan hòa 1-1 U23 Iraq

U23 Thái Lan đã thất bại 1-2 trước U23 Australia ở lượt trận đầu tiên bảng D giải U23 châu Á. Họ đã thể hiện quyết tâm chiến thắng khi nhập cuộc hứng khởi trong trận đấu với U23 Iraq.

U23 Thái Lan chia điểm với tỷ số 1-1 trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Trong những phút đầu tiên, U23 Thái Lan đã liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng không thành công. Sau 10 phút đầu lép vế, U23 Iraq đã trở lại. Họ cũng gây ra không ít sóng gió cho khung thành của "Voi chiến".

Phút 25, U23 Iraq được hưởng phạt đền khi Nathan James phạm lỗi với Aymen Luay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Amoori Faisal đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Iraq.

Trong những phút tiếp theo, hai đội thi đấu với tốc độ cao. Họ đều có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan buộc phải dồn lên tấn công nhưng các chân sút của đội bóng khá non nớt trong việc xử lý các tình huống cuối cùng. Trong khi đó, U23 Iraq vẫn tạo ra mối nguy hiểm thường trực lên khung thành của U23 Thái Lan.

Khi nhiều người nghĩ rằng U23 Thái Lan sẽ thất bại và bị loại sớm, họ lại bất ngờ có bàn thắng. Phút 85, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành U23 Iraq, Chinngoen Phutonyong đã nhanh chân đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1.

Niềm vui của U23 Thái Lan khi gỡ hòa ở cuối trận (Ảnh: AFC).

Thậm chí, phút bù giờ, U23 Thái Lan còn suýt nữa chiến thắng khi Iklas Sanron thực hiện cú vô lê rất căng. Thủ môn của U23 Iraq đã đẩy bóng vào cột dọc.

Với 1 điểm có được trong trận đấu này, U23 Thái Lan vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu thắng U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối. Trong khi đó, U23 Iraq có 2 điểm và cũng bị đẩy vào thế buộc phải thắng U23 Australia nếu muốn đi tiếp.

HLV U23 Thái Lan khen đội nhà dù thua trận và đối diện với nguy cơ bị loại

Sau trận đấu với U23 Australia, HLV Thawachai nói: “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. U23 Australia là đội bóng khác hẳn các đội còn lại của bóng đá châu Á. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt trong trận đấu với U23 Australia”.

“Điều duy nhất mà các cầu thủ U23 Thái Lan không thể giành được trong trận đấu vừa diễn ra, đó là không thể giành kết quả như ý. Ngoài điều đó ra, mọi việc đều tốt với U23 Thái Lan”, ông Thawachai nói thêm.

HLV Thawachai tuyên bố U23 Thái Lan chơi tốt trong trận đấu với U23 Australia (Ảnh: FAT).

Điều đáng chú ý trong trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Australia, U23 Thái Lan ghi bàn trước, nhưng những sai lầm liên tiếp xảy ra sau đó khiến đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng phải trả giá.

Chỉ 3 phút sau khi mở tỷ số, phút 11, cầu thủ U23 Thái Lan vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương, bị phạt thẻ đỏ. Đến phút 29, cầu thủ U23 Thái Lan lại phạm lỗi thô thiển với cầu thủ U23 Australia trong vòng cấm địa, U23 Thái Lan phải chịu phạt đền và bị thủng lưới.

Đây là đều là những tình huống phạm lỗi rất thiếu kinh nghiệm của cầu thủ U23 Thái Lan. Nếu không có những pha phạm lỗi không cần thiết đấy, có thể U23 Thái Lan đã giành chiến thắng, vì U23 Australia chơi khá đơn điệu.

Dù vậy, HLV Thawachai vẫn khen ngợi các cầu thủ của mình: “Chúng tôi đã chơi hay, có màn trình diễn tốt. U23 Thái Lan có phong cách thi đấu riêng. Còn về tấm thẻ đỏ và tình huống chịu phạt đền, đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ”.

“Họ sẽ tiến bộ trong những trận tiếp theo. Các đối thủ kế tiếp của U23 Thái Lan là U23 Iraq và U23 Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng tích điểm ở hai trận đấu gặp các đối thủ đấy, để giành quyền vào tứ kết”, HLV Thawachai khẳng định.

Trận đấu thứ hai của U23 Thái Lan tại giải U23 châu Á 2026 sẽ là trận gặp U23 Iraq vào lúc 21h ngày 11/1 tới đây.