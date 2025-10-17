Báo Malaysia và Indonesia lo lắng khi tuyển Việt Nam có sao nhập tịch mới

Hôm qua (16/10), tiền vệ Hendrio Araujo đã chính thức nhập tịch Việt Nam với cái tên Đỗ Hoàng Hên. Theo quy định FIFA, đến tháng 12/2025, Hendrio có thể bắt đầu chơi cho đội tuyển Việt Nam sau khi có đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Hendrio Araujo chính thức nhập tịch Việt Nam với cái tên Đỗ Hoàng Hên (Ảnh: Hà Nội FC).

Sự bổ sung của Hendrio vô cùng cần thiết cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Trong hai trận đấu với Nepal vừa qua, “Những chiến binh sao vàng” thi đấu thiếu sáng tạo và bế tắc. Điều đó khiến cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy thất vọng. Hendrio có khả năng cầm nhịp và chuyền bóng rất tốt.

Các tờ báo của Malaysia và Indonesia đều lo lắng khi tuyển Việt Nam sắp có sự phục vụ của Hendrio. Tờ Makan Bola (Malaysia) bình luận: “Việc nhập tịch Hendrio có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik có thêm một nhân tố sáng giá cho đội hình tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Hendrio sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tăng cường sự sáng tạo ở tuyến giữa. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona có thể khiến các đối thủ trong khu vực, trong đó có đội tuyển Malaysia phải kiêng dè”.

Tờ Makan Bola thừa nhận lo ngại nếu như HLV Kim Sang Sik triệu tập Hendrio lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào tháng 3/2026. Khi ấy, “Rồng vàng” có thể tung ra sân hai cầu thủ nhập tịch nguy hiểm là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Hendrio sẽ mang tới sự sáng tạo cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hà Nội FC).

Tờ TV One News (Indonesia) cũng bày tỏ sự lo lắng khi đội tuyển Việt Nam có thêm Hendrio: “Đội tuyển Việt Nam sẽ bổ sung một cầu thủ nhập tịch từng là học viên của lò đào tạo Barcelona. Sự hiện diện của cầu thủ này khiến Indonesia đặc biệt cảnh giác khi hai đội đối đầu với nhau.

Hendrio là tiền vệ sáng tạo, có thể bổ sung những gì bóng đá Việt Nam còn thiếu. Anh sẽ có cái tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên”.

Trong khi đó, tờ Kompas liệt kê hàng loạt cầu thủ nhập tịch Việt Nam như Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Filip, Viktor Lê, Đỗ Hoàng Hên và sắp tới có thể là trung vệ Gustavo Santos của CLB Đà Nẵng