Xác định các đối thủ mạnh của U23 Việt Nam ở giải đấu tại Trung Quốc

Để chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng diễn ra liên tiếp là SEA Games 33 (tháng 12/2025) và giải U23 châu Á (tháng 1/2026), U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc vào tháng 11.

U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc vào tháng 11 (Ảnh: VFF).

Thông tin trên đã được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc xác nhận. Ngoài đội U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Trung Quốc, có hai đội bóng nữa cũng tham dự giải đấu là U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan.

Thực tế, đây đều là những đối thủ quen thuộc của U23 Việt Nam. Vào tháng 3, đội U22 Việt Nam (nòng cốt của lứa U23 Việt Nam hiện tại) đã tham dự giải đấu giao hữu ở Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc). Ở giải đấu đó, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cũng chạm trán với U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.

Đó là giải đấu mà U22 Việt Nam đã thi đấu rất tốt khi cầm hòa cả ba đội bóng. Thậm chí, nếu không bị vuột mất chiến thắng trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam đã có thể giành chức vô địch giải đấu.

Dù sao, việc cọ xát với những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục sẽ giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm trước khi bước vào những giải đấu lớn.

Toàn đội U23 Việt Nam vừa có chuyến tập huấn ở UAE. Tại đây, đội bóng đã thi đấu hai trận giao hữu gặp U23 Qatar và đều hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 và 2-3.

U22 Việt Nam từng chạm trán với U22 Hàn Quốc tại giải giao hữu tại Diêm Thành vào tháng 3 (Ảnh: YCNews).

Do giải giao hữu ở Trung Quốc diễn ra ở thời điểm FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 11 nên HLV Kim Sang Sik không thể dẫn dắt đội bóng. Thay vào đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục cầm quân. Ngoài ra, U23 Việt Nam có thể không có một vài gương mặt xuất sắc như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn vì bận tập trung đội tuyển quốc gia. Cùng thời điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành Huy chương vàng SEA Games 33 và vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Tại giải đấu châu Á, chúng ta sẽ nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.