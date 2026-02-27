Báo Đông Nam Á lên tiếng vụ CAS hoãn ra phán quyết với bóng đá Malaysia

Trang CNN Indonesia trong buổi sáng 27/2 viết: “Phán quyết của CAS liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị hoãn đến tuần sau. Lẽ ra, CAS phải công bố phán quyết đấy vào chiều tối 26/2, theo giờ địa phương (sáng sớm 27/2, theo giờ Việt Nam)”.

Một thành viên của CAS có tên Vanessa cho hay: “Hội đồng vẫn cần thêm thời gian để họp và xem xét nhiều yếu tố khác nhau, sau phiên điều trần với 7 cầu thủ có liên quan vào ngày 26/2. Tôi không thể cung cấp thông tin về thời điểm cụ thể CAS sẽ đưa ra phán quyết, nhưng dự kiến sẽ là vào tuần tới”.

Số phận của đội tuyển Malaysia vẫn rất mơ hồ (Ảnh: T.H).

“Do tầm quan trọng của vụ việc, nên hội đồng cần có sự thận trọng. Sau khi phán quyết được công bố, chúng tôi sẽ có lời giải thích đầy đủ về quyết định của mình cho các bên có liên quan, đồng thời chúng tôi sẽ thông báo với truyền thông về phán quyết này”, thành viên nói trên của CAS thông tin thêm, được trang CNN Indonesia đăng tải.

Cũng theo trang CNN Indonesia, trong trường hợp các bên liên quan không yêu cầu bảo mật thông tin, phán quyết cuối cùng sẽ được đăng trên website chính thức của CAS, để mọi người tiện bề theo dõi.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport lên tiếng: “CAS cũng đang cảm thấy quá tải, nên phán quyết cuối cùng liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia phải tạm hoãn lại”.

“CAS nhấn mạnh rằng hội đồng vẫn cần thời gian để xem xét kỹ lưỡng vụ án. CAS không muốn vội vàng đưa ra phán quyết. Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế vẫn cần thời gian để xử lý tất cả các bằng chứng hiện có.

Người phát ngôn của CAS tiết lộ rằng phán quyết sẽ được đưa ra trong tuần tới, nhưng chi tiết về ngày phán quyết chưa được thống nhất”, Bola Sport viết tiếp.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả vẫn chưa thể yên tâm về tương lai của mình (Ảnh: NST).

Còn về phía trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á, trang thông tin này cho biết: “CAS tuyên bố rằng họ hoãn đưa ra phán quyết vì họ cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng các tranh luận và các bằng chứng”.

“Cũng theo Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế CAS, quyết định về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả, sẽ được ban hành trong tuần tới. Một đại diện của CAS cho hay sau khi có phán quyết, CAS thông báo rộng rãi đến các phương tiện truyền thông.

Đồng thời, trong trường hợp các bên có liên quan không có yêu cầu bảo mật, văn bản đầy đủ về vụ việc sẽ được công khai”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Các cáo buộc trước đó, liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả.

Những cầu thủ này xuất hiện trong các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Nếu bị xử thua kiện, đội tuyển Malaysia có thể bị FIFA và AFC xử thua 0-3 trong từng trận đấu nói trên.

Đồng thời, nếu thua kiện, bóng đá Malaysia có thể bị cấm tham gia các hoạt động quốc tế có thời hạn.