Báo Malaysia lo lắng khi Xuân Son tái xuất sân cỏ

Sau 10 tháng ngồi ngoài, Xuân Son đã trở lại thi đấu. Tiền đạo nhập tịch này ra sân 5 phút cuối trong trận giao hữu của CLB Nam Định vs Trẻ PVF CAND vào tối 11/10. Đây là thông tin vui với đội tuyển Việt Nam khi ngôi sao sinh năm 1997 có khả năng trở lại trong thời gian gần.

Xuân Son sắp trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Báo giới Malaysia đặc biệt quan tâm tới thông tin này. Trong đó, tờ Stadium Astro đã bày tỏ sự lo lắng về khả năng Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam và có thể đe dọa đội tuyển Malaysia khi hai đội gặp nhau vào tháng 3/2026.

Tờ báo này bình luận: “Bạn có nhớ lời cảnh báo của Xuân Son trước đây không? Ngay sau trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia vào tháng 6, Xuân Son đã đăng một thông điệp rằng anh sẵn sàng giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở lượt về.

Giờ đây, Xuân Son đã trở lại sân cỏ và sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam khi hai đội gặp nhau vào tháng 3/2026. Đây là chân sút vô cùng nguy hiểm. Xuân Son đã ghi 7 bàn thắng sau 5 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này đã “làm mưa làm gió” ở đấu trường AFF Cup 2024.

Xuân Son trở lại trong trận đấu giao hữu với Trẻ PVF CAND vào tối qua (Ảnh: CLB Nam Định).

Xuân Son đã xuất hiện trong đội hình của CLB Nam Định để lấy lại nhịp độ thi đấu và đang đếm ngược từng ngày để trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này đang rất quyết tâm đánh bại Malaysia”.

Trong thời gian Xuân Son không thi đấu, hàng công của đội tuyển Việt Nam đã gặp vấn đề. Đơn cử như trong trận đấu với Nepal, chúng ta đã tung ra 24 cú dứt điểm (10 cú trúng đích) nhưng “chỉ” ghi được 3 bàn thắng và thi đấu rất chật vật. Không ai trong số các tiền đạo như Tiến Linh, Tuấn Hải, Đình Bắc… tạo ra sự ổn định cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, Xuân Son có thể trở lại vào đầu năm sau và thi đấu ở giai đoạn hai V-League cùng CLB Nam Định.