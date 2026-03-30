Báo Malaysia hiến kế cho đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam

“HLV Peter Cklamovski phải lên chiến thuật mà không có những cầu thủ tốt nhất để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên ông lâm vào tình cảnh như vậy. Kể từ khi FIFA treo giò 7 cầu thủ vào tháng 9 năm ngoái, HLV Cklamovski từng đánh bại Lào và Nepal với lực lượng tương tự”, tờ Bharian mở đầu bài viết có tiêu đề: “Ai đủ khả năng phá bỏ pháo đài của đội tuyển Việt Nam?”.

Tờ báo của Malaysia cho rằng trình độ của đội tuyển Việt Nam hơn hẳn so với Lào và Nepal. Thậm chí, họ còn nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam là cường quốc bóng đá ở khu vực Đông Nam Á”. Tuy nhiên, tờ Bharian cho rằng Malaysia có không ít cá nhân xuất sắc.

Trong đó, hàng công của Malaysia có những cái tên nổi bật như Faisal Halim, Safawi Rasid, Ramadhan Saifullah Usman, Luqman Hakim và Paulo Josue. Trong đó, Faisal và Safawi đều là những nhân tố trụ cột ở hai CLB Selangor và Kuala Lumpur.

Tờ Bharian tiếp tục bình luận: “Faisal đã có phong độ đỉnh cao khi ghi bàn trong ba trận đấu của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia), bao gồm 2 bàn thắng vào lưới Lào và ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Nepal. Đội trưởng của Selangor cũng ghi 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo thành bàn ở giải vô địch Malaysia.

Trong khi đó, Safawi là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải vô địch quốc gia Malaysia với 12 bàn cho Kuala Lumpur. Anh đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn sau Bergson Da Silva, Chrigor Moraes và Jairo Da Silva”.

Tờ Manka Bola khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam đã mài sắc nanh vuốt để chờ đợi Malaysia”. Trong đó, tờ báo này đặc biệt chú ý tới hai cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Hên và Xuân Son.

Tờ báo này hiến kế cho đội tuyển Malaysia cần nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn của hàng thủ và tận dụng những đòn phản công để trừng phạt đội tuyển Việt Nam.

Trên tờ Manka Bola, hậu vệ Declan Lambert đã lên tiếng kêu gọi toàn đội Malaysia chiến đấu vì danh dự trước đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của Kuala Lumpur City cho biết: “Thật khó chấp nhận việc Malaysia bị loại nhưng trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam vẫn rất quan trọng.

Đó là thời điểm Malaysia cần chứng minh rằng chúng ta vẫn có khả năng cạnh tranh và đánh bại đối thủ ngay cả khi bị loại. Toàn đội cần phải chiến đấu vì phẩm giá và danh dự của người Malaysia”.

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).