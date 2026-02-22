AFC hé lộ bất ngờ, 7 cầu thủ nhập tịch không được khoác áo tuyển Malaysia

Tờ Bola Sport của Indonesia dẫn lời Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John, cho biết: “Theo lệnh của FIFA, các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ chỉ có thể được thi đấu cho CLB của mình”.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Imanol Machuca hé lộ, anh chỉ được thi đấu trở lại cho CLB, chưa được phép khoác áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: Bola Sport).

“AFC hiện cũng chưa biết các cầu thủ này có đủ điều kiện được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia hay không? Chúng tôi đang thảo luận với FIFA để có thông tin đầy đủ về vấn đề nói trên.

Theo chỗ tôi tìm hiểu, có một quyết định riêng, rằng 7 cầu thủ này không được phép khoác áo đội tuyển quốc gia”, TTK AFC Seri Windsor John nói thêm.

Hồi tháng 9/2025, FIFA lần đầu tiên công bố những tài liệu, cho thấy nhóm 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia, thi đấu cho đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

Những cầu thủ vừa nêu xuất hiện trong các trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2026, thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. FIFA “treo giò” các cầu thủ trên 1 năm, kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Sau đó, FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Đến đầu năm nay, CAS ra lệnh tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. TTK AFC Seri Windsor John lập tức phát biểu rằng khả năng chiến thắng của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch là 50/50.

Tương lai của đội tuyển Malaysia hiện vẫn rất bấp bênh (Ảnh: NST).

Phát biểu này của vị TTK AFC ngay lập tức bị truyền thông Đông Nam Á phản ứng mạnh mẽ. Đến giữa tháng 2, ông Seri Windsor John phát biểu trên báo Malaysia, đính chính rằng FAM chỉ xin CAS giảm án treo giò cho các cầu thủ, chứ không chối bỏ hết các cáo buộc liên quan đến những vi phạm của họ.

Hiện tại, TTK AFC Seri Windsor John tiếp tục làm rõ rằng lệnh tạm thi hành án đối với cầu thủ nhập tịch Malaysia, chỉ mới cho phép các cầu thủ này thi đấu trở lại cho CLB, chưa được phép khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sở dĩ TTK AFC phải tiếp tục đính chính vì mới đây, cầu thủ chạy cánh Imanol Machuca hé lộ với truyền thông rằng sau khi nhận lệnh tạm hoãn thi hành án từ CAS, anh mới chỉ có thể thi đấu trở lại cho CLB Velez Sarsfield (Argentina). Bản thân Imanol Machuca vẫn bị cấm thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Ngày 26/2 tới đây, CAS sẽ tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Sau phiên điều trần này, CAS sẽ có phán quyết cuối cùng về vụ việc.

Theo thống kê của FIFA, trong năm 2025, có tổng cộng 73 trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân nhận quyết định kỷ luật của FIFA rồi kiện lên CAS.

Trong đó, 59 vụ (chiếm 81%) đã giữ nguyên quyết định của FIFA, bác bỏ hoàn toàn hoặc một phần kháng cáo. 8 trường hợp (11%) hủy bỏ quyết định kháng cáo hoặc chuyển lại vấn đề cho cơ quan FIFA có liên quan. Chỉ có 6 vụ việc (8%), CAS tác động tới án phạt của FIFA.

Những con số này khiến nhiều người dự đoán tương lai bất lợi cho bóng đá Malaysia, trước khi CAS ra phát quyết cuối cùng.