Không còn lợi thế, tuyển Việt Nam gặp thách thức lớn ở giải đấu của FIFA

Hôm qua (20/3), FIFA đã công bố tổ chức giải FIFA ASEAN Cup. Đó là giải đấu ở cấp độ FIFA được tổ chức ở Đông Nam Á. Giải FIFA ASEAN Cup vẫn sẽ quy tụ các đội bóng tham dự giống như giải AFF Cup (giải đấu truyền thống ở Đông Nam Á) nhưng sẽ có nhiều khác biệt quan trọng.

Tuyển Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đầu tiên, khác biệt quan trọng nhất, FIFA ASEAN Cup là giải đấu được FIFA công nhận. Điều đó có nghĩa rằng, giải đấu này sẽ chứng kiến biến động rất lớn về điểm số trên bảng xếp hạng FIFA vì được tính hệ số cao hơn. Đây là cơ hội để các đội bóng Đông Nam Á cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhưng đi kèm với đó, tuyển Việt Nam cũng đối diện với thách thức lớn. Ở AFF Cup 2024, “Những chiến binh sao vàng” đã giành chức vô địch nhờ lợi thế lớn khi các đối thủ chính như Indonesia, Malaysia, Thái Lan không chịu nhả người vì vướng lịch thi đấu ở CLB. Đặc thù của bóng đá Việt Nam nằm ở chỗ giải V-League chấp nhận nghỉ trong thời gian dài để phục vụ đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam thi đấu nhưng các giải vô địch quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á thì không.

Tuy nhiên, ở giải FIFA ASEAN Cup, tình hình sẽ khác. Có khả năng, đây sẽ là giải đấu được tổ chức trong đợt FIFA Days vào tháng 9 và 10 (chưa rõ thể thức). Vì vậy, các đối thủ được phép triệu tập đầy đủ binh hùng tướng mạnh.

Tuyển Indonesia rất mạnh với lực lượng nhập tịch hùng hậu (Ảnh: AFC).

Nên nhớ, hầu hết các cầu thủ nhập tịch của Indonesia đều đang thi đấu ở châu Âu. Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia cũng vắng một nửa đội hình ở AFF Cup vừa qua. Giá trị chuyên môn của giải đấu tăng lên, đồng nghĩa với thách thức mà tuyển Việt Nam phải đối diện cũng tăng lên.

Đương nhiên, giá trị của chiến thắng (nếu vô địch FIFA ASEAN Cup) của tuyển Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, trong quá khứ, “Những chiến binh sao vàng” đã thua ba trận liên tiếp trước Indonesia “đầy đủ nhập tịch”. Chúng ta cũng không thể nào quên thất bại 0-4 trước Malaysia.

Vì vậy, giải đấu sắp tới là phép thử rất lớn cho bản lĩnh và sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Qua đó, chúng ta hiểu được vị thế trong làng bóng đá Đông Nam Á.