Báo Đông Nam Á nói về tình cảnh trái ngược của tuyển Việt Nam và Malaysia

Theo bảng xếp hạng FIFA được công bố vào chiều 22/3, tuyển Việt Nam đã tăng 5 bậc lên thứ 103 thế giới sau khi được xử thắng Malaysia. Trong khi đó, tuyển Malaysia tụt tới 14 bậc, xuống vị trí thứ 135 khi bị xử thua trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal.

Tình cảnh trái ngược của hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã trở thành đề tài quan tâm của báo giới Đông Nam Á. Tờ Stadium Astro (Malaysia) bình luận: “Án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ảnh hưởng quá lớn tới bóng đá Malaysia.

Sau khi bị xử thua trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal, Malaysia đã tụt tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, “Bầy hổ” đã giành chiến thắng trước cả hai đối thủ này. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đón tin vui khi tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 103 thế giới”.

Tờ Superball (Indonesia) cho rằng Malaysia phải trả giá đắt vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, còn đội tuyển Việt Nam đã được hưởng lợi.

“Tuyển Việt Nam được hưởng lợi lớn từ án phạt của AFC với Malaysia. Họ không chỉ giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải Asian Cup 2027 mà còn tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Malaysia trong trận đối đầu vào ngày 31/3, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể vươn lên top 100 thế giới”, tờ báo của Indonesia bình luận.

Tờ Superball bình luận thêm: “Tuyển Malaysia đã phải trả giá cho hành vi nhập tịch gian lận. Họ tụt tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống thứ 135 thế giới. Tuyển Indonesia cũng hưởng lợi khi tăng 1 bậc lên thứ 121”.

Trong khi đó, tờ Mr AEC Football (Thái Lan) bình luận: “Bóng đá Đông Nam Á đã có xáo trộn trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ được cộng tới 24,47 điểm và vươn lên vị trí thứ 103 thế giới. Indonesia cũng tăng 1 bậc vươn lên thứ 121 khi điểm số giữ nguyên.

Thê thảm nhất là Malaysia. Đội bóng này đã tụt tới 14 bậc, xuống thứ 135 sau khi bị xử thua trước tuyển Việt Nam và Nepal. Campuchia cũng bị ảnh hưởng khi tụt 1 bậc xuống thứ 180 trong bối cảnh Nepal tăng 7 bậc, lên vị trí thứ 175. Đội bóng Nam Á đã được cộng 25,52 điểm nhờ được xử thắng Malaysia”.