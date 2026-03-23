Báo Indonesia ca ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Dù trận đấu ngày 31/3 tại sân Thiên Trường chỉ còn mang tính chất thủ tục khi Việt Nam đã sớm giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, tờ Superball khẳng định “Đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng áp đảo trước Malaysia nhờ chiều sâu đội hình”.

Truyền thông Indonesia đánh giá cao sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam khi có sự góp mặt của Xuân Son (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo này nhận định, đội hình hiện tại của tuyển Việt Nam đang ở trạng thái cực kỳ sung mãn. Sự góp mặt của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, cùng các ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp như Quang Hải, Hoàng Đức hay tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã tạo nên một bộ khung vô cùng vững chắc.

Đặc biệt, sự tái xuất của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau hơn 2 năm vắng bóng vì chấn thương cùng sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên được xem là những bổ sung chất lượng, giúp hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam trở nên khó đoán và vững chắc hơn bao giờ hết.

Điều khiến truyền thông Indonesia lo ngại nhất không phải là 23 cầu thủ hiện tại, mà là những cái tên vẫn còn đang được ông Kim Sang Sik giấu kín. Tờ báo này bình luận: "HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có sự phục vụ của nhiều quân bài chủ chốt như Tiến Linh, Đình Bắc hay trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đây mới chính là điểm đáng sợ của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại".

Theo phân tích, sự vắng mặt của các ngôi sao kể trên chỉ là tạm thời do chấn thương hoặc thẻ phạt. Một khi những nhân tố này trở lại với phong độ cao nhất tại AFF Cup 2026 hay FIFA ASEAN Cup vào cuối năm, tuyển Việt Nam sẽ sở hữu một lực lượng hùng hậu mà không một đội bóng nào tại Đông Nam Á có được.

Dù chưa có lực lượng hùng hậu nhất nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn khiến đối thủ trong khu vực e ngại (Ảnh: Tiến Tuấn).

Báo chí Indonesia cũng chỉ ra sự khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam và các đối thủ trong khu vực. Trong khi nhiều đội bóng chỉ có một nhóm nhỏ cầu thủ trụ cột không thể thay thế, thì Việt Nam lại có quá nhiều lựa chọn chất lượng tương đương ở mọi vị trí.

Nếu các thủ thành số một gặp vấn đề, những gương mặt trẻ như Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình luôn sẵn sàng lộ diện. Ở hàng thủ và hàng công cũng tương tự, những cái tên như Thành Chung, Phạm Lý Đức hay tiền đạo Đình Bắc luôn sẵn sàng tạo nên đột biến khi được trao cơ hội.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại Asian Cup 2027 sắp tới sẽ là cơ hội để “Rồng vàng” khẳng định vị thế của mình ở đấu trường khu vực. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).