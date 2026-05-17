Báo Australia bình luận khi đội nhà đánh bại U17 Việt Nam để vào bán kết

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

Trong trận tứ kết giải U17 châu Á tại Saudi Arabia vào đêm qua, U17 Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U17 Australia. Đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể nối tiếp chiến thắng trước đối thủ này ở giải U17 Đông Nam Á vào tháng trước.

U17 Việt Nam chịu thất bại trước U17 Australia (Ảnh: AFC).

Như vậy, U17 Australia đã giành quyền vào bán kết. Họ sẽ đối đầu với U17 Trung Quốc trong trận đấu tiếp theo. Trong khi đó, U17 Việt Nam khép lại giải đấu với nỗ lực đáng khen. Dù sao, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu giành tấm vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Bình luận về trận đấu này, tờ Football 360 có bài viết: “Lịch sử chờ đợi khi U17 Australia giành chiến thắng trước U17 Việt Nam để lọt vào bán kết giải U17 châu Á”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U17 Australia đã lọt vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước U17 Việt Nam. Các bàn thắng của Oliver O'Carroll, Georgio Hassarati và Akeem Gerald đã giúp đội bóng xứ chuột túi lọt vào vòng đấu của 4 đội bóng mạnh nhất”.

Bình luận về trận đấu với U17 Việt Nam, tờ báo của Australia viết: “U17 Australia đã tỉnh giấc nhanh chóng sau thất bại 0-2 trước U17 Uzbekistan. Đội bóng xứ chuột túi đã vươn lên dẫn trước từ tình huống ném biên rất mạnh. O'Carroll chớp thời cơ khi dứt điểm cận thành tung lưới U17 Việt Nam.

U17 Australia thi đấu khá tốt và biết cách tận dụng điểm yếu của U17 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Đoàn quân của HLV Carl Veart chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Hassarati và Max Court gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ của U17 Việt Nam. Chính họ đã cùng nhau tạo nên bàn thắng thứ hai. Court thực hiện đường chuyền dài cho Hassarati băng xuống ghi bàn. Sau đó, Gerald khép lại trận đấu bằng pha phối hợp đẹp như mơ, trước khi bình tĩnh dứt điểm chéo góc”.

Tờ Football 360 nhấn mạnh về mục tiêu lớn của U17 Australia: “Ở vòng bán kết, U17 Australia sẽ đối đầu với U17 Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng sẽ lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu này kể từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á cách đây 20 năm.

Năm 2018, U17 Australia cũng lọt vào bán kết giải U17 châu Á (khi ấy là giải U16) nhưng đã dừng bước sau thất bại trước U17 Nhật Bản”.

Tờ báo này dẫn lời phát biểu của HLV Carl Veart cách đây vài ngày. HLV trưởng của U17 Australia hy vọng đội bóng của ông “tiến xa nhất có thể” ở giải U17 châu Á.

HLV Carl Veart nói: “Đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ của Australia được tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao. Giờ đây, áp lực tham dự World Cup không còn nữa nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực để tiến xa nhất có thể ở giải U17 châu Á. Tôi đã nói rất nhiều với các cầu thủ trẻ về việc đối phó với áp lực và giữ vững kỳ vọng sẽ thành công”.